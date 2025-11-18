0
6 часов
Спорт

«Салават Юлаев» упустил победу над «Локомотивом» за секунду до конца овертайма

Уфимский «Салават Юлаев» потерпел поражение от ярославского «Локомотива» в выездном матче КХЛ со счётом 3:4. Решающая шайба была заброшена за секунду до конца овертайма. Этот результат опустил команду на девятую строчку в таблице Восточной конференции.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

Уфимский «Салават Юлаев» опустился на девятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Причиной стало гостевое поражение от ярославского «Локомотива», где исход встречи решился на последней секунде овертайма. Итоговый счёт матча — 3:4 в пользу хозяев льда.

Старт игры для команды Виктора Козлова сложился удачно. В первом периоде уфимцы обеспечили себе комфортное преимущество благодаря точным броскам Артёма Горшкова и Владислава Ефремова, поведя в счёте 2:0. Однако развить успех не удалось.

Во втором периоде «Локомотив», возглавляющий Западную конференцию, отыграл одну шайбу, а на 51-й минуте матча восстановил равновесие — 2:2. Судьба матча решилась в дополнительное время. За одну секунду до финальной сирены хоккеисты из Ярославля забросили победную шайбу.

Для «Салавата Юлаева» это поражение стало уже третьим в последних четырёх матчах регулярного чемпионата. Нестабильные результаты привели к тому, что клуб на данный момент находится за пределами зоны плей-офф.

История встреч с ярославским «Локомотивом» складывается для уфимского клуба непросто. В рамках КХЛ команды провели 47 матчей: 19 из них завершились победой «Салавата Юлаева», а в 28 сильнее оказывался соперник. В текущем сезоне команды уже встречались в начале ноября, и тогда победу также одержали ярославцы со счётом 4:1.

Похожие записи
0
18.11.2025
Спорт

«Просто трудились до сирены»: Ефремов об итогах матча с «Локомотивом» и своей пятой шайбе

Владислав Ефремов
Уфимский «Салават Юлаев» в напряжённой борьбе уступил ярославскому «Локомотиву» со счётом 3:4, проиграв в овертайме, но сумел заработать одно очко. Форвард команды Владислав Ефремов проанализировал ход
0
18.11.2025
Спорт

«Даже шанса не было»: Виктор Козлов — о фатальной ошибке в игре с «Локомотивом»

тренер среди хоккеистов
Уфимский «Салават Юлаев» потерпел поражение в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги против ярославского «Локомотива». Встреча завершилась в овертайме, где гости забросили победную шайбу за одну секунду до финальной сирены.
0
12.11.2025
Спорт

«Ребята должны гордиться собой»: тренер «Салавата Юлаева» — о победе над СКА

Виктор Козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги тяжёлой победы над СКА (2:1). Он объяснил робкое начало, похвалил четвёртое звено и признался в усталости команды.
0
12.11.2025
Спорт

«Это привилегия»: легионер «Салавата Юлаева» Дин Стюарт оценил игру команды против СКА

Дин Стюарт
Защитник «Салавата Юлаева» Дин Стюарт рассказал, как команде удалось победить СКА. Ключом к успеху стала надёжная игра в меньшинстве и возвращение в состав Шелдона Ремпала.
0
12.11.2025
Спорт

«Бага-бага»: игрок «Салавата Юлаева» описал победную игру со СКА одним словом

хоккеист
Защитник «Салавата Юлаева» Ильдан Газимов забросил внезапную шайбу в ворота СКА и помог команде вырвать победу со счётом 2:1. Игрок назвал матч «весёлой игрой, бага-бага».
0
11.11.2025
Спорт

«Фанаты здесь очень уважают нас»: легионер Ремпал объяснил, почему предпочел вернуться в «Салават Юлаев»

шелдон ремпал
Канадский форвард Шелдон Ремпал снова в «Салавате Юлаеве». Он рассказал, почему решился на камбэк, чем его удивили фанаты и почему первый матч оказался неудачным.
0
10.11.2025
Спорт

Тренер «Лады» посоветовал ветерану «Салавата Юлаева» «играть до стертых ног»

Павел Десятков
Тольяттинская «Лада» одолела «Салават Юлаев» впервые с 2009 года. Наставник победителей Павел Десятков иронично прокомментировал игру.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.