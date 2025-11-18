«Салават Юлаев» упустил победу над «Локомотивом» за секунду до конца овертайма

Уфимский «Салават Юлаев» потерпел поражение от ярославского «Локомотива» в выездном матче КХЛ со счётом 3:4. Решающая шайба была заброшена за секунду до конца овертайма. Этот результат опустил команду на девятую строчку в таблице Восточной конференции.

Старт игры для команды Виктора Козлова сложился удачно. В первом периоде уфимцы обеспечили себе комфортное преимущество благодаря точным броскам Артёма Горшкова и Владислава Ефремова, поведя в счёте 2:0. Однако развить успех не удалось.

Во втором периоде «Локомотив», возглавляющий Западную конференцию, отыграл одну шайбу, а на 51-й минуте матча восстановил равновесие — 2:2. Судьба матча решилась в дополнительное время. За одну секунду до финальной сирены хоккеисты из Ярославля забросили победную шайбу.

Для «Салавата Юлаева» это поражение стало уже третьим в последних четырёх матчах регулярного чемпионата. Нестабильные результаты привели к тому, что клуб на данный момент находится за пределами зоны плей-офф.

История встреч с ярославским «Локомотивом» складывается для уфимского клуба непросто. В рамках КХЛ команды провели 47 матчей: 19 из них завершились победой «Салавата Юлаева», а в 28 сильнее оказывался соперник. В текущем сезоне команды уже встречались в начале ноября, и тогда победу также одержали ярославцы со счётом 4:1.