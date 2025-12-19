0
Спорт

«Салават Юлаев» удержал победу над «Северсталью» и выиграл 700-й матч в КХЛ: комментарий Виктора Козлова

18 декабря уфимский клуб обыграл «Северсталь» в Череповце со счетом 2:1. Команда Виктора Козлова забила две быстрые шайбы, после чего ушла в оборону и сохранила преимущество. Это семисотая победа «юлаевцев» в лиге.
Виктор Козлов
Ход матча

Уфимцы решили исход встречи в первые семь минут. Нападающие Александр Жаровский и Максим Кузнецов забросили по шайбе, обеспечив комфортный перевес — 2:0.

«Северсталь» ответила голом Данила Веряева в конце первого периода. Оставшееся время «Салават» играл на удержание счета. Во втором периоде тренерский штаб дал установку действовать от обороны, чтобы лишить быстрых нападающих соперника пространства.

Герой матча

Главный тренер Виктор Козлов выделил игру вратаря Семена Вязового. Голкипер проводит первый сезон в качестве основного вратаря и в этом матче сыграл ключевую роль, подчистив ошибки полевых игроков.

«Хорошо сыграли в обороне, знали, что соперник – один из лидеров конференции. Ребята сыграли самоотверженно, Вязовой молодец», — отметил Виктор Козлов.

Главные цифры

  • 700 побед одержал «Салават Юлаев» в КХЛ. Это историческое достижение для клуба.
  • 2:1 — итоговый счет матча.
  • 2 шайбы уфимцы забросили за стартовые 7 минут игры.

Что дальше

Уфимцы возвращаются домой. Следующий матч — принципиальное «Зеленое дерби» против казанского «Ак Барса», которое состоится 20 декабря.

Ситуация с составом остается сложной: точные сроки возвращения нападающего Шелдона Ремпала пока неизвестны.

