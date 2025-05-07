Главная » Спорт
34

«Салават Юлаев» теряет двух ударных легионеров

©ХК "Салават Юлаев"

Инсайды из хоккейного клуба «Салават Юлаев» говорят о том, что уфимцы готовы попрощаться с двумя легионерами — Нэйтаном Тоддом и Скоттом Уилсоном. Информацию об этом распространили коллеги из «СПОРТ-ЭКСПРЕСС».

Похоже, финансы в Башкирии поют романсы — требования игроков по новым контрактам оказались клубу не по карману. Тодд, напомним, выдал отличный сезон с 56 (16+40) очками в 72 матчах. Уилсон, присоединившийся по ходу чемпионата, тоже не отлынивал: 39 (16+23) баллов в 48 играх.

А вот канадца Шелдона Ремпала «зелёные» готовы удержать любой ценой — ради него в Уфе даже готовы потратиться. Вопрос в том, захочет ли сам Ремпал остаться в команде, которая, похоже, начинает испытывать трудности.

Всё указывает на то, что бюджет уфимцев на следующий год опять будет ограниченным. Видимо, средств хватит только на одного топ-легионера.

ХК Салават Юлаев хоккей
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

Задать вопрос

Сейчас читают
Ньюс-Баш
Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.