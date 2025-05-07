Инсайды из хоккейного клуба «Салават Юлаев» говорят о том, что уфимцы готовы попрощаться с двумя легионерами — Нэйтаном Тоддом и Скоттом Уилсоном. Информацию об этом распространили коллеги из «СПОРТ-ЭКСПРЕСС».

Похоже, финансы в Башкирии поют романсы — требования игроков по новым контрактам оказались клубу не по карману. Тодд, напомним, выдал отличный сезон с 56 (16+40) очками в 72 матчах. Уилсон, присоединившийся по ходу чемпионата, тоже не отлынивал: 39 (16+23) баллов в 48 играх.

А вот канадца Шелдона Ремпала «зелёные» готовы удержать любой ценой — ради него в Уфе даже готовы потратиться. Вопрос в том, захочет ли сам Ремпал остаться в команде, которая, похоже, начинает испытывать трудности.

Всё указывает на то, что бюджет уфимцев на следующий год опять будет ограниченным. Видимо, средств хватит только на одного топ-легионера.