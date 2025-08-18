Главная » Спорт
«Салават Юлаев» сыграет предсезонку в новой форме с историей клуба

Свитера украшают 11 уникальных паттернов
новая хоккейная форма хоккеистов салавата юлаева
©ХК "Салават Юлаев"

Сегодня, 18 августа, хоккеисты «Салавата Юлаева» выйдут на лёд против «Автомобилиста» в новой, эксклюзивной форме. Клуб разработал её специально для предсезонных матчей, сообщается на сайте уфимского хоккейного клуба.

Для болельщиков эта форма — настоящая коллекция воспоминаний. Свитера украшают 11 уникальных паттернов, каждый из которых посвящён знаковым проектам клуба и его партнёра. Среди них — «Медовое побоище», «Пять элементов Башкирии», «Хокквартс» и шоу #ПНХШОУ.

Увидеть новую форму в деле можно будет на всех предсезонных играх. Первую возможность болельщики получат уже сегодня на домашнем матче в Уфе.

ХК Салават Юлаев
