«Салават Юлаев» сыграет предсезонку в новой форме с историей клуба

Свитера украшают 11 уникальных паттернов

Сегодня, 18 августа, хоккеисты «Салавата Юлаева» выйдут на лёд против «Автомобилиста» в новой, эксклюзивной форме. Клуб разработал её специально для предсезонных матчей, сообщается на сайте уфимского хоккейного клуба.



Для болельщиков эта форма — настоящая коллекция воспоминаний. Свитера украшают 11 уникальных паттернов, каждый из которых посвящён знаковым проектам клуба и его партнёра. Среди них — «Медовое побоище», «Пять элементов Башкирии», «Хокквартс» и шоу #ПНХШОУ.

Увидеть новую форму в деле можно будет на всех предсезонных играх. Первую возможность болельщики получат уже сегодня на домашнем матче в Уфе.