0
17 часов
Спорт

«Салават Юлаев» сравнял серию с «Автомобилистом», победив в гостях со счётом 1:0

Уфимский клуб одержал минимальную победу в Екатеринбурге и восстановил паритет в противостоянии первого раунда плей-офф КХЛ.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

Во втором матче серии первого раунда плей-офф FONBET Чемпионата КХЛ хоккейный клуб «Салават Юлаев» на выезде переиграл «Автомобилист» со счётом 1:0. Встреча прошла в Екатеринбурге, счёт в серии сравнялся.

С первых минут уфимцы взяли инициативу в свои руки: Ярослав Цулыгин атаковал с синей линии, Шелдон Ремпал раз за разом искал момент для броска. Голкипер Владимир Галкин справлялся со всеми угрозами. Единственное удаление в первом периоде случилось лишь на 17-й минуте — «Салават» получил большинство и немедленно воспользовался им. Егор Сучков пробил под острым углом точно в верхний угол — 1:0. До перерыва екатеринбуржцы пытались восстановить равенство, однако вратарь гостей Семён Вязовой не позволил этого сделать.

Во втором периоде инициатива поначалу оставалась за «Салаватом». Александр Жаровский имел возможность удвоить счёт, но не сумел переиграть голкипера хозяев с неудобной позиции. «Автомобилист» отвечал своими моментами — шайба однажды попала в перекладину. Дин Стюарт с другой стороны также угодил в каркас ворот соперника. В середине периода Артём Горшков выполнил точную передачу на Владислава Ефремова, вернувшегося после травмы, однако тот не смог поразить цель. Повторное большинство гостей результата не принесло. Концовку второй двадцатиминутки «Автомобилист» провёл в режиме интенсивного давления — оборона и Вязовой устояли.

В третьем периоде «Салават» впервые в матче оказался в меньшинстве. Екатеринбуржцы долго держались в чужой зоне, однако реализовать численное преимущество не смогли. Команда Виктора Козлова продолжала осаждать ворота гостей, «Салават» отвечал редкими контратаками. В одном из таких выпадов Артём Пименов вышел на бросок, но Галкин оказался на высоте. В концовке хозяева заменили вратаря на шестого полевого, однако изменить счёт не получилось. Единственная шайба Сучкова в первом периоде принесла «Салавату Юлаеву» победу.

0
25.03.2026
Спорт

0
25.03.2026
Спорт

0
24.03.2026
Спорт

0
23.03.2026
Спорт

0
23.03.2026
Спорт

0
23.03.2026
Спорт

Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.