«Салават Юлаев» рискует потерять лидера из-за дыры в бюджете

Омский «Авангард» ведёт переговоры о покупке лидера «Салавата Юлаева» Александра Хмелевского

«Салават Юлаев» рискует лишиться своего ключевого нападающего. Как сообщают спортивные медиа, омский «Авангард» уже ведёт активные переговоры о покупке Александра Хмелевского. Похоже, финансовые трудности вынуждают уфимский клуб избавляться от самых ценных активов.

Уфимцам становится всё тяжелее обслуживать дорогие контракты. Оклад американского форварда в новом сезоне должен вырасти до 80 миллионов рублей, что делает его одним из самых высокооплачиваемых игроков не только в клубе, но и во всей лиге. Для бюджета «Салавата», по некоторым данным, имеющего долги, такая зарплата — как гиря на ноге.

А вот омские «ястребы», наоборот, недавно освободили место под потолком зарплат. Клуб расторг многолетний контракт с Владимиром Ткачёвым и теперь ищет, кем укрепить состав перед новым сезоном. Взгляд менеджмента, очевидно, упал на лидера уфимской атаки.

Хмелевский для Уфы — не просто игрок, а настоящая опора. В прошлом сезоне он стал третьим бомбардиром команды, набрав 57 очков в регулярном чемпионате и добавив к ним 15 в плей-офф. Потеря такого хоккеиста станет серьёзной пробоиной в атакующем потенциале «юлаевцев».

Ирония ситуации в том, что весной 2024 года форвард продлил соглашение с клубом сразу на три года. Тогда этот шаг преподносился как большая победа, а теперь ситуация развернулась на 180 градусов.

Ранее на американца претендовал и китайский «Куньлунь». Однако клуб из-за юридических сложностей, связанных со сменой прописки, временно не может регистрировать новичков и конкурировать с финансовыми возможностями «Авангарда» не готов.