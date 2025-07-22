«Салават Юлаев» рискует потерять лидера из-за дыры в бюджете

Омский «Авангард» ведёт переговоры о покупке лидера «Салавата Юлаева» Александра Хмелевского
«Салават Юлаев» рискует лишиться своего ключевого нападающего. Как сообщают спортивные медиа, омский «Авангард» уже ведёт активные переговоры о покупке Александра Хмелевского. Похоже, финансовые трудности вынуждают уфимский клуб избавляться от самых ценных активов.
Уфимцам становится всё тяжелее обслуживать дорогие контракты. Оклад американского форварда в новом сезоне должен вырасти до 80 миллионов рублей, что делает его одним из самых высокооплачиваемых игроков не только в клубе, но и во всей лиге. Для бюджета «Салавата», по некоторым данным, имеющего долги, такая зарплата — как гиря на ноге.
А вот омские «ястребы», наоборот, недавно освободили место под потолком зарплат. Клуб расторг многолетний контракт с Владимиром Ткачёвым и теперь ищет, кем укрепить состав перед новым сезоном. Взгляд менеджмента, очевидно, упал на лидера уфимской атаки.
Хмелевский для Уфы — не просто игрок, а настоящая опора. В прошлом сезоне он стал третьим бомбардиром команды, набрав 57 очков в регулярном чемпионате и добавив к ним 15 в плей-офф. Потеря такого хоккеиста станет серьёзной пробоиной в атакующем потенциале «юлаевцев».
Ирония ситуации в том, что весной 2024 года форвард продлил соглашение с клубом сразу на три года. Тогда этот шаг преподносился как большая победа, а теперь ситуация развернулась на 180 градусов.
Ранее на американца претендовал и китайский «Куньлунь». Однако клуб из-за юридических сложностей, связанных со сменой прописки, временно не может регистрировать новичков и конкурировать с финансовыми возможностями «Авангарда» не готов.
- Почему «Авангард» расторг контракт с Ткачёвым? Он плохо играл?
Дело не в игре, а в тяжёлом контракте и, по некоторым данным, в отношениях с новым главным тренером. Руководство «Авангарда» заявило, что зарплата Ткачёва «сковывала все возможности» для комплектования команды. Сам игрок и его агент утверждают, что истинная причина — напряжённые отношения с новым тренером канадцем Ги Буше.
- Насколько велика вероятность, что Хмелевский всё-таки перейдёт в «Авангард»?
Переговоры действительно ведутся, но на 22 июля 2025 года некоторые хоккейные инсайдеры утверждают, что в ближайшее время переход не состоится. Вероятно, клубы пока не могут договориться о сумме компенсации. «Салават Юлаев» понимает ценность своего актива и, очевидно, запрашивает за игрока очень большую сумму, которую один из экспертов оценил как «стремящуюся в стратосферу» с восемью нулями.
- Хмелевский — американец. Как он вообще оказался в Уфе?
Александр Хмелевский — американский хоккеист с украинскими корнями, родился в Калифорнии. Он перешёл в «Салават Юлаев» в 2022 году из системы клуба НХЛ «Сан-Хосе Шаркс». За два сезона он стал настоящим лидером команды и одним из самых результативных игроков, что и сделало его таким ценным активом на рынке.
- Если «Салават» в таком финансовом кризисе, означает ли это, что клуб станет аутсайдером?
Клуб действительно переходит в режим жёсткой экономии, и его бюджет становится сопоставим с бюджетами таких команд, как «Нефтехимик» или «Северсталь», а не топ-клубов вроде «Ак Барса» или «Металлурга». Однако генеральный директор клуба Ринат Баширов заявлял, что власти Башкирии окажут поддержку в размере 250 млн рублей, что поможет частично закрыть долги и сформировать бюджет на сезон.