0
10 часов
Спорт

«Салават Юлаев» разгромил «Сибирь» в Уфе

«Салават Юлаев» наконец-то победил, прервав серию из шести поражений. Уфимцы устроили голевую феерию во втором периоде матча с «Сибирью», закончив игру со счётом 5:2.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

Матч «Салавата Юлаева» против «Сибири» закончился долгожданной победой уфимцев. Как сообщает пресс-служба уфимского клуба, игра на «Уфа-Арене» завершилась разгромным счётом 5:2 в пользу хозяев.

Стартовые минуты прошли в осторожной разведке. Первыми опасно атаковали юлаевцы — Владислав Ефремов угодил в штангу. Гости свой шанс не упустили: Владимир Ткачёв открыл счёт после быстрой комбинации. Но уфимцы ещё до перерыва восстановили равновесие благодаря голу Джека Родуолда в большинстве.

Второй период превратился в настоящий бенефис атаки «Салавата». Команда Виктора Козлова вышла на лёд максимально заряженной. Сначала дубль был оформлен Александром Хохлачёвым, а затем по шайбе забросили Артём Горшков и Никита Зоркин.

Соперник от такого натиска оправиться уже не смог. В заключительной двадцатиминутке уфимский клуб продолжил доминировать, но забить получилось только новосибирцам, которые смогли отыграть одну шайбу. Впрочем, на исход встречи это уже никак не повлияло.

Эта победа стала для команды и болельщиков настоящим глотком свежего воздуха. Она позволила «Салавату» прервать крайне неприятную серию из шести поражений подряд, которая серьёзно осложнила турнирное положение клуба.

Несмотря на яркую игру, уфимцы пока остаются в нижней части таблицы. По данным КХЛ на 1 октября, с 6 очками команда занимает 11-е место в Восточной конференции. «Сибирь», имея в активе 8 баллов, располагается на строчку выше.

Похожие записи
0
01.10.2025
Спорт

Форвард «Салавата» раскрыл секрет победы над «Сибирью» в Уфе

хоккеист
Уфимский «Салават Юлаев» прервал серию поражений, одолев «Сибирь» со счётом 5:2. Нападающий Джек Родуолд рассказал, как команде удалось переломить игру.
0
01.10.2025
Спорт

Козлов выдохнул. «Салават Юлаев» прервал серию поражений в Уфе

тренер среди хоккеистов
«Салават Юлаев» вырвал победу у «Сибири» и прервал серию неудач. Тренер Виктор Козлов прокомментировал игру и намекнул на судьбу Хохлачева, который борется за контракт.
0
30.09.2025
Спорт

«Авангард» упустил Хмелевского из-за молчания руководства «Салавата Юлаева»

александр хмелевский
Генменеджер «Авангарда» раскрыл детали сорвавшегося трансфера Хмелевского. Омичи предлагали больше денег, но уфимский клуб перестал выходить на связь, а потом обменял форварда в «Ак Барс», заявив, что уже поздно.
0
30.09.2025
Спорт

Жаровский объяснил, почему «Салават Юлаев» тонет на старте КХЛ

хоккеист Даниил Алалыкин
Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский рассказал, почему команда провалила старт сезона. По его словам, главные проблемы — реализация и ошибки в защите.
-1
28.09.2025
Спорт

Козлов честно рассказал о проблемах «Салавата Юлаева» в игре с «Авангардом»

виктор козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» объяснил причины поражения от омского «Авангарда» и рассказал о проблемах команды в обороне.
