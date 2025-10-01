«Салават Юлаев» разгромил «Сибирь» в Уфе

«Салават Юлаев» наконец-то победил, прервав серию из шести поражений. Уфимцы устроили голевую феерию во втором периоде матча с «Сибирью», закончив игру со счётом 5:2.

Матч «Салавата Юлаева» против «Сибири» закончился долгожданной победой уфимцев. Как сообщает пресс-служба уфимского клуба, игра на «Уфа-Арене» завершилась разгромным счётом 5:2 в пользу хозяев.

Стартовые минуты прошли в осторожной разведке. Первыми опасно атаковали юлаевцы — Владислав Ефремов угодил в штангу. Гости свой шанс не упустили: Владимир Ткачёв открыл счёт после быстрой комбинации. Но уфимцы ещё до перерыва восстановили равновесие благодаря голу Джека Родуолда в большинстве.

Второй период превратился в настоящий бенефис атаки «Салавата». Команда Виктора Козлова вышла на лёд максимально заряженной. Сначала дубль был оформлен Александром Хохлачёвым, а затем по шайбе забросили Артём Горшков и Никита Зоркин.

Соперник от такого натиска оправиться уже не смог. В заключительной двадцатиминутке уфимский клуб продолжил доминировать, но забить получилось только новосибирцам, которые смогли отыграть одну шайбу. Впрочем, на исход встречи это уже никак не повлияло.

Эта победа стала для команды и болельщиков настоящим глотком свежего воздуха. Она позволила «Салавату» прервать крайне неприятную серию из шести поражений подряд, которая серьёзно осложнила турнирное положение клуба.

Несмотря на яркую игру, уфимцы пока остаются в нижней части таблицы. По данным КХЛ на 1 октября, с 6 очками команда занимает 11-е место в Восточной конференции. «Сибирь», имея в активе 8 баллов, располагается на строчку выше.