«Салават Юлаев» разгромил «Нефтехимик» 3:0 и узнал соперника по плей-офф КХЛ

Уфимский клуб закрепился на пятом месте в конференции и встретится с «Автомобилистом» в первом раунде Кубка Гагарина.

«Салават Юлаев» 18 марта на «Уфа-Арене» обыграл «Нефтехимик» со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победа позволила команде гарантировать себе пятое место в Восточной конференции. Противником в первом раунде Кубка Гагарина станет екатеринбургский «Автомобилист».

Дубль Алалыкина в первом периоде

Хозяева начали активно. Уже второй бросок стал результативным — Данил Алалыкин получил передачу от Жаровского в контратаке, обыграл финтом голкипера и отправил шайбу в ворота. Нижнекамцы ответили длительным давлением, превзойдя хозяев по числу бросков и опасных моментов. Но вновь сработала вторая тройка «Салавата». На 14-й минуте Сучков прорвался по центру, обыграв оборону гостей, и выкатил шайбу Алалыкину — тот поразил пустой угол. Форвард, переживавший затяжную безголевую серию, оформил дубль.

Ремпал забил 15-ю шайбу в большинстве

Во втором периоде «Салават» воспользовался удалением у соперника. Шелдон Ремпал забросил свою 15-ю шайбу в сезоне в большинстве. У «Нефтехимика» хватало шансов — на 30-й минуте Андрей Белозёров вышел один на один с вратарём. Защитник Григорий Панин, пытаясь остановить прорыв, сфолил — судьи назначили буллит. Однако Белозёров не сумел переиграть Вязового.

39 сейвов Вязового: «сухарь» перед плей-офф

Голкипер Семён Вязовой стал лучшим игроком матча — он отразил 39 бросков, сохранив ворота «сухими». «Салават» обыграл «Нефтехимик» в пятый раз за сезон.

Когда начнётся серия с «Автомобилистом»

Последний матч регулярки подопечные Виктора Козлова проведут 20 марта дома с «Сочи». А 23 марта уфимцы начнут серию плей-офф гостевыми матчами на «УГМК Арене» в Екатеринбурге.

«Автомобилист» ещё 6 марта гарантировал себе преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф. По информации Накануне.RU, на тот момент екатеринбуржцы набрали 80 очков в 63 играх, опережая «Салават Юлаев» на 8 очков. Даты первого раунда известны: 23 и 25 марта команды сыграют на «УГМК Арене», 27 и 29 марта — в Уфе.

Вязовой — лучший вратарь месяца в КХЛ

Ранее сообщалось, что голкипер Семён Вязовой впервые в карьере стал лучшим вратарём месяца в КХЛ — по итогам января. В сезоне 2025/2026 23-летний вратарь провёл более 50 матчей с показателем надёжности около 2,0 и 92,9% отражённых бросков.

Ремпал и Родуолд — лидеры «Салавата» по очкам

Перед матчем с «Нефтехимиком» «Салават Юлаев» прервал серию из трёх поражений подряд победой над «Шанхайскими Драконами» (5:3) 15 марта. Лучшие бомбардиры команды в сезоне — Шелдон Ремпал (45 очков) и Джек Родуолд (44 очка).