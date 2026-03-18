«Салават Юлаев» разгромил «Нефтехимик» 3:0 и узнал соперника по плей-офф КХЛ

Уфимский клуб закрепился на пятом месте в конференции и встретится с «Автомобилистом» в первом раунде Кубка Гагарина.
Данил Алалыкин
«Салават Юлаев» 18 марта на «Уфа-Арене» обыграл «Нефтехимик» со счётом 3:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Победа позволила команде гарантировать себе пятое место в Восточной конференции. Противником в первом раунде Кубка Гагарина станет екатеринбургский «Автомобилист».

Дубль Алалыкина в первом периоде

Хозяева начали активно. Уже второй бросок стал результативным — Данил Алалыкин получил передачу от Жаровского в контратаке, обыграл финтом голкипера и отправил шайбу в ворота. Нижнекамцы ответили длительным давлением, превзойдя хозяев по числу бросков и опасных моментов. Но вновь сработала вторая тройка «Салавата». На 14-й минуте Сучков прорвался по центру, обыграв оборону гостей, и выкатил шайбу Алалыкину — тот поразил пустой угол. Форвард, переживавший затяжную безголевую серию, оформил дубль.

Ремпал забил 15-ю шайбу в большинстве

Во втором периоде «Салават» воспользовался удалением у соперника. Шелдон Ремпал забросил свою 15-ю шайбу в сезоне в большинстве. У «Нефтехимика» хватало шансов — на 30-й минуте Андрей Белозёров вышел один на один с вратарём. Защитник Григорий Панин, пытаясь остановить прорыв, сфолил — судьи назначили буллит. Однако Белозёров не сумел переиграть Вязового.

39 сейвов Вязового: «сухарь» перед плей-офф

Голкипер Семён Вязовой стал лучшим игроком матча — он отразил 39 бросков, сохранив ворота «сухими». «Салават» обыграл «Нефтехимик» в пятый раз за сезон.

Когда начнётся серия с «Автомобилистом»

Последний матч регулярки подопечные Виктора Козлова проведут 20 марта дома с «Сочи». А 23 марта уфимцы начнут серию плей-офф гостевыми матчами на «УГМК Арене» в Екатеринбурге.

«Автомобилист» ещё 6 марта гарантировал себе преимущество домашней площадки в первом раунде плей-офф. По информации Накануне.RU, на тот момент екатеринбуржцы набрали 80 очков в 63 играх, опережая «Салават Юлаев» на 8 очков. Даты первого раунда известны: 23 и 25 марта команды сыграют на «УГМК Арене», 27 и 29 марта — в Уфе.

Вязовой — лучший вратарь месяца в КХЛ

Ранее сообщалось, что голкипер Семён Вязовой впервые в карьере стал лучшим вратарём месяца в КХЛ — по итогам января. В сезоне 2025/2026 23-летний вратарь провёл более 50 матчей с показателем надёжности около 2,0 и 92,9% отражённых бросков.

Ремпал и Родуолд — лидеры «Салавата» по очкам

Перед матчем с «Нефтехимиком» «Салават Юлаев» прервал серию из трёх поражений подряд победой над «Шанхайскими Драконами» (5:3) 15 марта. Лучшие бомбардиры команды в сезоне — Шелдон Ремпал (45 очков) и Джек Родуолд (44 очка).

Похожие записи
18.03.2026
«Рождение ребёнка пошло на пользу»: Козлов — о дубле Алалыкина в матче с «Нефтехимиком»

Уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» 3:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Алалыкин оформил дубль, Вязовой отыграл на ноль.
Жаровский — о победе над «Шанхаем»: первая шайба придала уверенности

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский прокомментировал победу над «Шанхайскими Драконами» (5:3) и объяснил спад команды в третьем периоде.
Козлов после победы над «Шанхайскими Драконами»: «Ребята бились до конца»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил домашнюю победу над «Шанхайскими Драконами» 5:3 и рассказал о состоянии Евгения Кузнецова.
«Салават Юлаев» прервал серию поражений разгромом «Шанхайских Драконов» в Уфе — 5:3

«Салават Юлаев» одержал домашнюю победу над «Шанхайскими Драконами» со счётом 5:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ 15 марта, прервав серию из трёх поражений подряд.
«Салават Юлаев» проиграл «Динамо» в серии буллитов

«Салават Юлаев» уступил московскому «Динамо» со счётом 2:3 по буллитам в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ 13 марта. Уфимцы дважды вели в счёте, но не сумели удержать преимущество.
«Всё было скомкано»: Козлов объяснил, почему «Салават» уступил лидеру КХЛ в овертайме

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил игру команды в матче с «Металлургом» (1:2 ОТ) — похвалил первый период, но признал проблемы с дисциплиной и реализацией большинства.
Панин: перелёт с Дальнего Востока сказался на игре «Салавата» в матче с «Металлургом»

Защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин объяснил причины поражения от «Металлурга» в овертайме — команда не восстановилась после дальневосточного выезда.
