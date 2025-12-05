«Салават Юлаев» разгромил «Ак Барс»: Жаровский назвал матч лучшим в сезоне

Александр Жаровский подвел итоги победы над Ак Барсом и рассказал о вызове на Матч звезд КХЛ.

Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский после победы над «Ак Барсом» со счётом 4:1 назвал игру лучшей для команды в нынешнем сезоне КХЛ. Хоккеист подчеркнул важность слаженной работы всей пятёрки и поблагодарил болельщиков за поддержку.

По данным КХЛ, матч состоялся в рамках регулярного чемпионата 2024/2025.

«Шикарные эмоции» и атмосфера на арене

«Игра получилась классной. Это лучший наш матч в сезоне», — заявил Жаровский после встречи.

Форвард отметил «шикарные эмоции» от победы. Поблагодарил партнёров по команде.

Отдельно выделил атмосферу на домашней арене:

«Спасибо болельщикам за поддержку».

Оборона сработала на ноль

Журналисты спросили, как «Салавату» удалось свести к минимуму опасные моменты у своих ворот. В первых двух периодах гости из Казани почти не создавали угрозы.

«Хорошая командная работа, — ответил Жаровский. — За счёт слаженных действий всей пятёрки и общего объёма работы мы пришли к такому результату».

Жаровский также узнал о своём участии в Матче звёзд КХЛ от друга. Тот прислал новость и поздравил.