«Салават Юлаев» разгребает долги: клуб тихо уладил споры на 22 миллиона рублей

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» смог урегулировать два судебных спора с поставщиками из Кирова на общую сумму более 22 млн рублей. Мировые соглашения заключены на фоне продолжающейся судебной тяжбы с фондом Рахимова на гораздо большую сумму.

На фоне мрачных прогнозов и крупных судебных разбирательств в финансовой жизни «Салавата Юлаева» появились позитивные новости. Клубу удалось за короткий срок урегулировать сразу два денежных спора с партнёрами из Кировской области, избежав потенциально крупных выплат.

Главной новостью стало заключение мирового соглашения с бизнесменом из Кирова, который требовал с уфимского клуба 16 миллионов рублей за поставленный, но не оплаченный спортивный инвентарь. Иск был подан ещё в мае 2025 года, однако 8 августа стало известно, что стороны нашли компромисс, сообщается в картотеке арбитражных дел. Детали сделки не разглашаются, но иск отозван, и судебное производство прекращено.

Параллельно был улажен ещё один конфликт. Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между «Салаватом» и кировской компанией «Карбонрустех». Истец требовал взыскать 6,5 млн рублей (5,9 млн основного долга и неустойку). В итоге клуб погасил основную сумму долга, а поставщик отказался от претензий по неустойке. «Салавату» осталось лишь оплатить часть госпошлины в размере 64 тыс. рублей.

Таким образом, уфимцы смогли снять с себя долговые обязательства на сумму почти 22 млн рублей. Эти шаги можно расценить как попытку менеджмента расчистить «мелкие» долги. Однако расслабляться рано. Эти локальные успехи происходят на фоне куда более масштабного и принципиального спора: именно сегодня, 8 августа, Арбитражный суд Башкирии рассматривает иск от «дочки» фонда Муртазы Рахимова о взыскании с клуба 163,7 млн рублей. И исход этой битвы будет иметь для будущего «Салавата Юлаева» куда более серьёзные последствия.