«Салават Юлаев» разгребает долги: клуб тихо уладил споры на 22 миллиона рублей

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» смог урегулировать два судебных спора с поставщиками из Кирова на общую сумму более 22 млн рублей. Мировые соглашения заключены на фоне продолжающейся судебной тяжбы с фондом Рахимова на гораздо большую сумму. ©ХК "Салават Юлаев"
На фоне мрачных прогнозов и крупных судебных разбирательств в финансовой жизни «Салавата Юлаева» появились позитивные новости. Клубу удалось за короткий срок урегулировать сразу два денежных спора с партнёрами из Кировской области, избежав потенциально крупных выплат.
Главной новостью стало заключение мирового соглашения с бизнесменом из Кирова, который требовал с уфимского клуба 16 миллионов рублей за поставленный, но не оплаченный спортивный инвентарь. Иск был подан ещё в мае 2025 года, однако 8 августа стало известно, что стороны нашли компромисс, сообщается в картотеке арбитражных дел. Детали сделки не разглашаются, но иск отозван, и судебное производство прекращено.
Параллельно был улажен ещё один конфликт. Арбитражный суд Москвы утвердил мировое соглашение между «Салаватом» и кировской компанией «Карбонрустех». Истец требовал взыскать 6,5 млн рублей (5,9 млн основного долга и неустойку). В итоге клуб погасил основную сумму долга, а поставщик отказался от претензий по неустойке. «Салавату» осталось лишь оплатить часть госпошлины в размере 64 тыс. рублей.
Таким образом, уфимцы смогли снять с себя долговые обязательства на сумму почти 22 млн рублей. Эти шаги можно расценить как попытку менеджмента расчистить «мелкие» долги. Однако расслабляться рано. Эти локальные успехи происходят на фоне куда более масштабного и принципиального спора: именно сегодня, 8 августа, Арбитражный суд Башкирии рассматривает иск от «дочки» фонда Муртазы Рахимова о взыскании с клуба 163,7 млн рублей. И исход этой битвы будет иметь для будущего «Салавата Юлаева» куда более серьёзные последствия.
В статье упоминается иск от фонда Рахимова. Каковы последние события по этому делу и другим крупным искам?
Ситуация с фондом Муртазы Рахимова (БФ «Урал») и его дочерней компанией «Иремель-Инвест» оказалась сложнее, чем простое мировое соглашение. Изначально в мае 2025 года фонд подал иск на 106,4 млн рублей, а его дочерняя структура — на 163,7 млн рублей.
Хотя в июле по обоим искам были достигнуты мировые соглашения, хоккейный клуб не выполнил свои обязательства по выплате в установленные сроки (до 28-29 июля). В результате 7 августа суд выдал исполнительный лист компании «Иремель-Инвест» для принудительного взыскания с клуба задолженности в размере 150 млн рублей и процентов на 13,6 млн рублей. Аналогичное заседание по принудительному исполнению соглашения с фондом «Урал» было назначено на 8 августа.
Существуют ли другие крупные финансовые претензии к клубу, не упомянутые в первоначальной новости?
Да, существует еще один крупный иск. В конце июля 2025 года застройщик «Садовое кольцо Уфа» подал в Арбитражный суд Московской области иск о взыскании с ХК «Салават Юлаев» задолженности по договору займа на сумму 109,3 млн рублей. Предварительное заседание по этому делу назначено на 2 сентября 2025 года. Таким образом, это уже четвертый крупный иск к клубу за последнее время.
Что известно о кировской компании «Карбонрустех», с которой клуб заключил мировое соглашение?
ООО «Карбонрустех» — это оптовый поставщик спортивных товаров, зарегистрированный в Москве 10 января 2024 года. Хотя в судебных документах и некоторых источниках компания связана с Кировской областью , ее официальный юридический адрес находится в Москве. Компания требовала взыскать 6,5 млн рублей за поставленные хоккейные клюшки, и стороны урегулировали спор после оплаты клубом основного долга.
Каков общий финансовый фон, на котором происходят эти судебные разбирательства?
Многочисленные иски к клубу связаны с его финансовыми трудностями. В июле 2025 года министр спорта Башкортостана объявил, что «Салават Юлаев» частично переходит на бюджетное финансирование. Ранее, в феврале 2023 года, клуб сталкивался с задержками зарплат игрокам и персоналу, а общая задолженность составляла около 300 млн рублей. Летом 2024 года сообщалось о погашении кредиторской задолженности перед командой на сумму более 1 млрд рублей, что указывает на продолжающиеся финансовые проблемы.
