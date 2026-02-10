«Салават Юлаев» расторг контракт с нападающим Джошем Хо-Сэнгом

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» официально объявил о расторжении контракта с канадским нападающим Джошуа Хо-Сэнгом. Спортсмен покидает структуру клуба, не приняв участия ни в одном официальном матче после подписания соглашения в декабре.

Провал в «Торосе» и «Салавате»: почему Хо-Сэнг не сыграл ни матча

Вторая попытка менеджмента клуба интегрировать канадца в состав оказалась безрезультатной. Руководство «Салавата Юлаева» подписало с 30-летним нападающим двусторонний контракт в конце декабря 2025 года. Тренерский штаб рассчитывал, что форвард наберет физическую форму через игры за фарм-клуб «Торос» в ВХЛ, чтобы затем усилить основную команду в играх на вылет.

План не сработал. За полтора месяца нахождения в системе клуба Хо-Сэнг не провел ни одного официального матча — он не появился ни в составе «Салавата Юлаева» в КХЛ, ни в заявке нефтекамского «Тороса». Стороны приняли решение расторгнуть соглашение до завершения сезона.

Как уход легионера повлияет на состав «Салавата Юлаева» перед плей-офф

Расторжением контракта клуб освободил легионерскую позицию и разгрузил зарплатную ведомость перед решающей стадией чемпионата. На данный момент «Салават Юлаев» занимает шестое место в Восточной конференции и имеет в активе 58 очков. Команда под руководством Виктора Козлова продолжит готовиться к плей-офф текущим составом, без расчета на помощь канадца.

Напомним, в ноябре 2025 года, клуб произвел обмен другого канадца — защитника Уайатта Калинюка. Игрок отправился в китайский клуб «Шанхай Дрэгонс», а «юлаевцы» получили взамен денежную компенсацию.

Травмы и одна передача: история неудач Джоша Хо-Сэнга в Уфе

Джош Хо-Сэнг уже выступал за уфимский клуб в сезоне 2022/2023. Тот опыт также был омрачен медицинскими проблемами и отсутствием игровой практики: нападающий получил тяжелую травму в первом же матче регулярного чемпионата против питерского СКА.

В итоге за весь прошлый период пребывания в столице Башкирии канадец сыграл всего один матч в «регулярке» и четыре игры в плей-офф, где отметился лишь одной результативной передачей. Нынешнее возвращение, которое должно было стать шансом на реабилитацию карьеры в КХЛ, завершилось досрочным расторжением контракта без единого выхода на лед.