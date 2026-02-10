0
2 часа
Спорт

«Салават Юлаев» расторг контракт с нападающим Джошем Хо-Сэнгом

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» официально объявил о расторжении контракта с канадским нападающим Джошуа Хо-Сэнгом. Спортсмен покидает структуру клуба, не приняв участия ни в одном официальном матче после подписания соглашения в декабре.
Джош Хо-Сэнг
©ХК "Салават Юлаев"

Уфимский хоккейный клуб официально прекратил сотрудничество с канадским форвардом Джошем Хо-Сэнгом 10 февраля. Информацию подтвердила пресс-служба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Хоккеист покидает команду, так и не выйдя на лед после своего декабрьского возвращения.

Провал в «Торосе» и «Салавате»: почему Хо-Сэнг не сыграл ни матча

Вторая попытка менеджмента клуба интегрировать канадца в состав оказалась безрезультатной. Руководство «Салавата Юлаева» подписало с 30-летним нападающим двусторонний контракт в конце декабря 2025 года. Тренерский штаб рассчитывал, что форвард наберет физическую форму через игры за фарм-клуб «Торос» в ВХЛ, чтобы затем усилить основную команду в играх на вылет.

План не сработал. За полтора месяца нахождения в системе клуба Хо-Сэнг не провел ни одного официального матча — он не появился ни в составе «Салавата Юлаева» в КХЛ, ни в заявке нефтекамского «Тороса». Стороны приняли решение расторгнуть соглашение до завершения сезона.

Как уход легионера повлияет на состав «Салавата Юлаева» перед плей-офф

Расторжением контракта клуб освободил легионерскую позицию и разгрузил зарплатную ведомость перед решающей стадией чемпионата. На данный момент «Салават Юлаев» занимает шестое место в Восточной конференции и имеет в активе 58 очков. Команда под руководством Виктора Козлова продолжит готовиться к плей-офф текущим составом, без расчета на помощь канадца.

Напомним, в ноябре 2025 года, клуб произвел обмен другого канадца — защитника Уайатта Калинюка. Игрок отправился в китайский клуб «Шанхай Дрэгонс», а «юлаевцы» получили взамен денежную компенсацию.

Травмы и одна передача: история неудач Джоша Хо-Сэнга в Уфе

Джош Хо-Сэнг уже выступал за уфимский клуб в сезоне 2022/2023. Тот опыт также был омрачен медицинскими проблемами и отсутствием игровой практики: нападающий получил тяжелую травму в первом же матче регулярного чемпионата против питерского СКА.

В итоге за весь прошлый период пребывания в столице Башкирии канадец сыграл всего один матч в «регулярке» и четыре игры в плей-офф, где отметился лишь одной результативной передачей. Нынешнее возвращение, которое должно было стать шансом на реабилитацию карьеры в КХЛ, завершилось досрочным расторжением контракта без единого выхода на лед.

Похожие записи
0
09.02.2026
Спорт

Экс-нападающий «Салавата Юлаева» Артем Федоров скоропостижно скончался в 32 года

Артем Федоров
На 33-м году жизни скоропостижно скончался бывший нападающий «Салавата Юлаева» Артём Фёдоров. Причины смерти хоккеиста не раскрываются.
0
02.02.2026
Спорт

Виктор Козлов: «Салават» играл с пустым баком и на характере

виктор козлов
На послематчевой пресс-конференции главный тренер уфимской команды Виктор Козлов разобрал игру своих подопечных против нижнекамского клуба, отметив предельную усталость состава.
0
02.02.2026
Спорт

«Очки и в Африке очки»: защитник «Салавата Юлаева» объяснил валидольную победу фразой Кузнецова

никита зоркин
Защитник «Салавата Юлаева» Никита Зоркин подвел итоги валидольного матча с «Нефтехимиком», похвалил пас Евгения Кузнецова и объяснил, почему предстоящая пауза перед вылетом на Дальний Восток жизненно необходима команде.
0
02.02.2026
Спорт

В Уфе «Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» и поднялся на пятое место Востока

хоккеисты
Уфимская команда «Салават Юлаев» успешно провела домашний матч против нижнекамского «Нефтехимика», добившись победы по итогам напряженной игры
0
31.01.2026
Спорт

«Он как Бенджамин Баттон»: Виктор Козлов ярко оценил форму капитана «Салавата Юлаева»

Виктор Козлов
Виктор Козлов прокомментировал победу над «Торпедо» (3:1). Тренер отметил игру Семена Вязового, возвращение Евгения Кузнецова и продление контракта с Ильей Коноваловым.
0
31.01.2026
Спорт

В Уфе «Салават Юлаев» уверенно обыграл «Торпедо»: четвертая победа подряд

хоккеисты
В Уфе прошел матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Салават Юлаев» победил нижегородское «Торпедо» со счетом 3:1. Голами отметились Сучков, Ремпал и Панин.
0
31.01.2026
Спорт

В Уфе скончался защитник первого состава «Салавата Юлаева» Геннадий Бахарев

логотип салавата юлаева
В Уфе на 86-м году жизни скончался Геннадий Бахарев, выступавший за «Салават Юлаев» в первом составе команды. Он играл за клуб с 1961 по 1969 год.
0
29.01.2026
Спорт

В руководстве «Салавата Юлаева» назвали сумму текущей задолженности клуба

ринат Баширов
Руководитель клуба озвучил точные цифры: выплачено 700 млн рублей, остаток долга — 160 млн. Также Баширов прокомментировал потерю ключевого легионера и работу тренерского штаба.
