«Салават Юлаев» расторг контракт с лучшим снайпером КХЛ Джошем Ливо

«Салават Юлаев» разорвал контракт с лучшим снайпером лиги Джошем Ливо. Официально — опоздал на сборы. Неофициально — клуб экономит около 30 млн рублей.

Скандалом закончились отношения уфимского «Салавата Юлаева» и его главной звезды — канадца Джоша Ливо. Как пишет «Чемпионат.ру», клуб в одностороннем порядке разорвал контракт с лучшим снайпером прошлого сезона КХЛ.

Формальным поводом для разрыва стало то, что хоккеист вовремя не приехал на сборы. Однако у стороны игрока совсем другая версия. Агент канадца Иван Ботев утверждает, что руководство знало о заминке с получением российской визы и у них была договоренность.

По мнению представителя, руководство уфимского клуба просто ищет способ избавиться от дорогого контракта. Ботев прямо намекнул: видимо, у клуба просто нет денег на зарплату такого уровня, вот и поступили, как поступили.

Ливо в прошлом сезоне знатно отличился. Он не просто стал лучшим снайпером, но и установил новый рекорд лиги, наколотив 49 шайб за регулярку и подвинув с пьедестала самого Сергея Мозякина.

Вся эта юридическая казуистика, похоже, затеяна ради экономии. При обычном расторжении «Салавату» пришлось бы выплатить игроку компенсацию около 30 миллионов рублей. Чтобы не платить, клуб, словно тонущий корабль, сбрасывает самый тяжелый, но и самый ценный балласт, придравшись к формальности.

Лига, впрочем, не спешит сжигать мосты. В КХЛ уже заявили, что пока не изменили контрактный статус игрока до полного выяснения всех обстоятельств. По данным СМИ, зарплата канадца по двухлетнему соглашению составляла 110 миллионов рублей за сезон.

Тем временем за ценным активом уже выстроилась очередь. По информации инсайдеров, главными претендентами на канадца считаются челябинский «Трактор» и китайский «Шанхай Дрэгонс». Борьба за снайпера-рекордсмена обещает быть жаркой.

Каковы реальные масштабы финансовых проблем «Салавата Юлаева» в 2025 году?

Клуб столкнулся с серьезным урезанием бюджета: платежная ведомость на сезон 2025/26 не превысит 500 млн рублей, что близко к минимальному «полу зарплат» КХЛ (475 млн рублей). Это на 200+ млн меньше, чем в прошлом сезоне (723 млн рублей), и значительная часть средств уйдет на погашение накопленных долгов, включая кредиты и задолженности перед подрядчиками. Например, в мае 2025 года суд обязал клуб выплатить 16 млн рублей долга, а ранее были задержки по зарплатам и налоговым платежам.

Почему «Салават Юлаев» перешел в режим жесткой экономии?

Основной спонсор, «Башнефть», сократил финансирование на 1 млрд рублей по сравнению с 2016 годом, что привело к кредитной зависимости и накоплению долгов в 1,2 млрд рублей к осени 2024 года. Республика Башкортостан помогла погасить часть, но клуб теперь зарабатывает самостоятельно через спонсоров (например, «Фонбет» и «Альфа Банк»), покрывая до 400 млн рублей. Это вынуждает расставаться с высокооплачиваемыми игроками, включая легионеров.

Какова зарплата Ливо и сколько клуб сэкономил на аннулировании контракта?

Зарплата Ливо по двухлетнему контракту составляла 110 млн рублей за сезон. Аннулирование позволило сэкономить почти 30 млн рублей, избежав выплат компенсации. Контракт был расторгнут без денежных выплат, ссылаясь на регламент КХЛ.

Есть ли интерес к Ливо от «Трактора» и насколько это реально?

«Трактор» активно проявляет интерес к Ливо как к потенциальному новичку, особенно после расторжения. Журналист Павел Лысенков утверждает, что канадец перейдет именно в Челябинск, а не в другие клубы. Однако агент Ботев ранее отрицал такую возможность, ссылаясь на лимит легионеров в «Тракторе» (уже пять иностранцев) и запрет на обмен в контракте Ливо.

Как Ливо отреагировал на ситуацию и что ждет его дальше?

Ливо планировал получить визу и прибыть в Уфу к 12-13 августа 2025 года, но расторжение сорвало планы. Агент Ботев отметил, что игрок готов к новым предложениям, и интерес к нему есть от нескольких команд. В прошлом сезоне Ливо набрал 80 очков в регулярке и 15 в плей-офф, что делает его ценным активом.