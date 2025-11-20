0
1 час
Спорт

«Салават Юлаев» расстается с Ильей Федотовым за компенсацию в 1000 рублей

По данным Спорт-Экспресса форвард Илья Федотов уходит из «Салавата Юлаева» в «Сибирь» за компенсацию в 1000 рублей.
илья федотов
©ХК "Салават Юлаев"

Уфимский клуб «Салават Юлаев» договорился о переходе нападающего Ильи Федотова в новосибирскую «Сибирь» за компенсацию в размере 1000 рублей, сообщает Спорт-Экспресс. Сделка оформляется как обмен с денежной выплатой в пользу уфимской команды.

Содержание
  1. Контракт Федотова и статистика в Уфе
  2. Список отказов и выступление в ВХЛ
  3. Официальное подтверждение перехода и карьера в КХЛ
  4. Скандальная история вокруг ухода из Сочи
  5. Обмены, зарплаты и интерес других клубов
  6. НХЛ и права в Северной Америке
  7. Положение клубов в таблице и задачи на сезон
  8. Трансферы за тысячу рублей как практика КХЛ

Контракт Федотова и статистика в Уфе

Летом 2025 года «Салават Юлаев» получил Федотова из «Сочи» и заключил с 22‑летним форвардом двухлетний контракт общей стоимостью 19 млн рублей. В регулярном чемпионате КХЛ за уфимский клуб он успел провести 14 матчей, набрав только две результативные передачи при показателе полезности минус один.

Список отказов и выступление в ВХЛ

6 ноября нападающего внесли в список отказов, после чего отправили в фарм-клуб «Торос» в ВХЛ. В нефтекамской команде Федотов отметился четырьмя очками в пяти встречах, забросив три шайбы и сделав одну передачу.

Официальное подтверждение перехода и карьера в КХЛ

Позднее пресс-служба «Салавата Юлаева» официально подтвердила, что игрок продолжит карьеру в «Сибири», а взамен уфимцы получат денежную компенсацию без уточнения суммы. Всего в КХЛ на счету форварда 137 матчей, в которых он набрал 28 очков по системе гол плюс пас (15 шайб и 13 результативных передач).

Скандальная история вокруг ухода из Сочи

Федотов присоединился к «Салавату Юлаеву» на фоне скандальной истории вокруг его ухода из «Сочи», где контракт расторгли по дисциплинарным причинам. Там игрок отказался ехать в фарм-клуб ВХЛ «Ростов» и, по данным клуба, перестал выходить на связь, после чего стороны прекратили сотрудничество.

Обмены, зарплаты и интерес других клубов

Для усиления атаки уфимцы обменяли на него своего воспитанника Матвея Бабенко и предложили новому форварду зарплату заметно выше, чем в прежнем клубе. В «СКА» его годовой доход оценивался примерно в 20 млн рублей, а в «Сочи» он зарабатывал около 8 млн за сезон.

НХЛ и права в Северной Америке

Интерес к Федотову в своё время проявляли и за океаном: на драфте НХЛ-2021 его во втором раунде под 43‑м номером выбрала «Аризона». Сейчас права на российского нападающего в североамериканской лиге принадлежат клубу «Юта».

Положение клубов в таблице и задачи на сезон

По данным деловых и спортивных изданий, на момент подготовки сделки «Салават Юлаев» шёл десятым на Востоке КХЛ, а «Сибирь» замыкала конференцию. Оба клуба находятся в зоне перестройки состава и пытаются найти новые сочетания в атаке в ходе сезона.

Трансферы за тысячу рублей как практика КХЛ

Символические компенсации в 1000 рублей уже не впервые появляются в трансферной практике КХЛ. Ранее за такую же сумму проходили обмены, в том числе громкие переходы опытных нападающих и недавний трансфер форварда Ивана Чеховича в «Сибирь» из китайского клуба «Шанхай Дрэгонс».

