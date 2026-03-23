«Салават Юлаев» проиграл стартовый матч Кубка Гагарина в Екатеринбурге

Уфимцы уступили «Автомобилисту» 0:2 в первой игре серии первого раунда плей-офф КХЛ. Галкин отразил все броски уфимцев.
Уфимский «Салават Юлаев» уступил «Автомобилисту» со счётом 0:2 в первой игре серии первого раунда плей-офф FONBET Чемпионата КХЛ сезона 2025/2026. Встреча состоялась 23 марта на льду екатеринбургской арены.

Начало поединка прошло в осторожной манере, характерной для плей-офф. Уже в дебюте Артур Фаизов, дебютировавший в Кубке Гагарина, получил шанс открыть счёт, однако голкипер хозяев отразил бросок щитком. Екатеринбуржцы ответили опасной атакой, но Ильдан Газимов заблокировал первый бросок, а Семён Вязовой парировал второй. После 13-й минуты команды обменялись удалениями: сначала в меньшинстве оказался «Автомобилист», но вскоре составы сравнялись, а затем хозяева получили преимущество «4 на 3» и «5 на 3». В эти моменты Егор Сучков заблокировал бросок и покинул площадку с травмой. Завершение периода прошло под давлением хозяев, но Вязовой отыграл без ошибок.

Второй период начался для уфимцев неудачно: «Автомобилист» забросил уже на стартовой минуте, а спустя две минуты удвоил преимущество. После пропущенных голов «Салават» провёл острую комбинацию — Александр Жаровский перехватил шайбу в зоне соперника и отдал передачу на Евгения Кузнецова, который попытался протолкнуть шайбу мимо Владимира Галкина одной рукой, но вратарь сыграл точно. Напряжение на площадке нарастало — Джек Родуолд и Роман Горбунов получили по пять минут штрафа за стычку. Следом Артём Пименов выкатился один на один с голкипером, но Галкин сохранил ворота в неприкосновенности. Вязовой дважды выручил команду, отразив броски с ближней дистанции.

Третий период уфимцы начали с активных атак. Шелдон Ремпал создал опасный момент, Дин Стюарт подключился к наступлению и пробил от борта, однако Галкин снова выручил хозяев. В середине периода Девин Броссо нанёс бросок от синей линии, Родуолд попытался добить, но защитники хозяев не позволили. Броссо и Семён Кизимов получили по две минуты за стычку. Жаровский заработал удаление соперника, команда закрепилась в чужой зоне и создала несколько моментов на пятаке, однако реализовать большинство не удалось. В заключительные минуты тренерский штаб снял вратаря в пользу шестого полевого и взял тайм-аут, но изменить счёт уфимцам не удалось.

«Салават Юлаев» завершил регулярный чемпионат на пятом месте в Восточной конференции. 18 марта уфимцы обыграли «Нефтехимик» со счётом 3:0, окончательно закрепив за собой пятое место в таблице, а голкипер Семён Вязовой отразил в том матче 39 бросков. Соперником по первому раунду Кубка Гагарина стал екатеринбургский «Автомобилист».

Лучшими бомбардирами «Салавата Юлаева» в регулярном чемпионате стали Шелдон Ремпал (45 очков) и Александр Жаровский (42 очка), а Джек Родуолд побил личный рекорд, набрав 40 баллов. Главный тренер Виктор Козлов активно привлекал молодых игроков — прогресс Фаизова, Жаровского и Сучкова отмечали эксперты на протяжении всего сезона.

Нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг перед стартом серии заявил, что команда настроена по-боевому. Второй матч серии запланирован на 25 марта в Екатеринбурге, после чего команды переедут в Уфу на третью игру 27 марта.

