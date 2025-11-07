«Салават Юлаев» проиграл «Нефтехимику» и ухудшил позицию в турнирной таблице

«Салават Юлаев» в гостях уступил «Нефтехимику» со счётом 0:1. Эта неудача стоила уфимской команде места в кубковой восьмёрке Восточной конференции КХЛ.

«Салават Юлаев» проиграл «Нефтехимику» на выезде и выпал из зоны плей-офф Восточной конференции, сообщила пресс-служба клуба. Матч регулярного сезона КХЛ завершился с минимальным счётом 0:1 в пользу хозяев льда. Для уфимцев это поражение стало особенно болезненным, так как оно напрямую повлияло на их турнирное положение.

Судьбу встречи решила единственная шайба, заброшенная в самом начале. Уже на 8-й минуте форвард нижнекамцев воспользовался отложенным штрафом и пробил оборону гостей. Этот гол так и остался единственным в матче, несмотря на все попытки «юлаевцев» отыграться.

Команда из Уфы не сдавалась до последней секунды. Во втором периоде вратарь Семён Вязовой несколько раз спасал команду от опасных бросков, пока его партнёры отбывали штрафы. Уфимцы и сами создавали моменты в меньшинстве, но реализовать их не получалось.

Заключительная двадцатиминутка прошла под диктовку «Салавата». Гости практически не покидали зону атаки, но «Нефтехимик» самоотверженно оборонялся. В одном из эпизодов хозяев выручил каркас ворот. В концовке тренерский штаб уфимцев пошёл ва-банк и снял вратаря, однако даже штурм вшестером не принёс результата.

Это поражение позволило «Нефтехимику» подняться на пятую строчку в таблице Востока, в то время как «Салават Юлаев» опустился за пределы кубковой восьмёрки. Для нижнекамцев эта победа стала своего рода реваншем за недавнюю встречу.

В конце октября команды уже встречались в Нижнекамске, и тогда удача была на стороне уфимцев. Тот матч завершился победой «Салавата» со счётом 2:1. Голами у гостей тогда отметились Александр Жаровский и Владислав Ефремов.