0
4 часа
Спорт

«Салават Юлаев» проиграл «Металлургу» в овертайме на домашнем льду

Уфимцы сравняли счёт в большинстве, но пропустили решающий гол в дополнительное время. Магнитогорцы заработали два очка.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

Уфимский «Салават Юлаев» уступил магнитогорскому «Металлургу» со счётом 1:2 в овертайме в рамках ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась 11 марта на «Уфа-Арене».

Вязовой спас выход один на один, Броссо попал в штангу

Первый период завершился без забитых шайб, несмотря на активную игру обеих команд. Андрей Козлов получил возможность открыть счёт, выйдя один на один с голкипером хозяев Семёном Вязовым, однако уфимский вратарь отразил бросок. На противоположном краю площадки Александр Жаровский и Девин Броссо организовали опасный выпад, но канадский форвард угодил в штангу.

Гол Канцерова отменили, но он забил снова

Второй период оказался насыщеннее. На 27-й минуте Роман Канцеров, казалось, вывел магнитогорцев вперёд, однако после видеопросмотра гол отменили — арбитры зафиксировали помеху вратарю перед броском. Позднее при розыгрыше двойного большинства тот же Канцеров точным броском с пятачка всё-таки открыл счёт.

Родуолд сравнял счёт по передаче Ремпала

Подопечные тренера Виктора Козлова ответили незамедлительно: заработав аналогичное численное преимущество, уфимцы реализовали его. Шелдон Ремпал отдал точную передачу на Джека Родуолда, который броском в противоход в одно касание поразил ворота Александра Смолина. Счёт сравнялся — 1:1.

Кузнецов и Жаровский не реализовали моменты в третьем периоде

Третий период прошёл с территориальным преимуществом хозяев площадки. Жаровский бросал с близкой дистанции, Евгений Кузнецов после паса Данила Алалыкина не сумел протолкнуть шайбу между щитков голкипера. Ближе к середине периода «Металлург» перехватил инициативу и начал давление у ворот Вязового. На 52-й минуте магнитогорцы устроили штурм, однако Вязовой выручил серией спасений. В одном из эпизодов борьбы на пятачке Владислав Ефремов получил удар клюшкой в лицо. Магнитогорцы имели шансы забить в основное время, но не реализовали их.

Удаление в овертайме решило судьбу матча

Дополнительная пятиминутка началась для хозяев с игры в меньшинстве. Уфимцы блокировали броски и отбрасывали шайбу от своих ворот, но на исходе большинства Даниил Вовченко забросил решающий гол и магнитогорцы заработали два очка.

4 матча за сезон

В этом сезоне КХЛ 2025/2026 «Салават Юлаев» и «Металлург» ранее уже встречались трижды. 8 сентября 2025 года (2:3 ОТ, Магнитогорск). 13 февраля 2026 года в Уфе уфимцы победили по буллитам со счётом 4:3, а в первом круге, 16 октября 2025 года в Магнитогорске, хозяева выиграли у юлаевцев — 6:4.

«Металлург» — лидер Востока с 99 очками, «Салават» — пятый

«Металлург» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции с 99 очками в 63 матчах, тогда как «Салават Юлаев» располагается на пятом месте с 70 очками. Обе команды борются за позиции перед стартом плей-офф, разрыв между ними составляет 29 очков.

Заполняемость «Уфа-Арены» — 96%

По данным турнирной таблицы КХЛ сезона 2025/2026, «Металлург» одержал 46 побед в 63 матчах (включая овертаймы и буллиты), забросив 241 шайбу при 169 пропущенных. Средняя посещаемость «Уфа-Арены» составляет около 8 182 зрителей при заполняемости 96% — это один из самых высоких показателей среди клубов лиги. Средняя посещаемость КХЛ достигла 7 984 зрителей, что продолжает тенденцию роста.

Похожие записи
0
07.03.2026
Спорт

«Дисциплина должна быть лучше»: Козлов о проигрыше «Салавата Юлаева» в Хабаровске

тренер "Салавата Юлаева" Виктор Козлов
Главный тренер уфимского клуба Виктор Козлов объяснил поражение от «Амура» со счётом 3:6 частыми удалениями и усталостью от длительного выезда.
0
07.03.2026
Спорт

«Амур» обыграл «Салават Юлаев» в Хабаровске — 6:3

хоккеисты
«Амур» обыграл «Салават Юлаев» со счётом 6:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ 7 марта на «Платинум-Арене». Хабаровчане отыграли отставание в два гола и забросили шесть безответных шайб в борьбе за попадание в плей-офф.
0
05.03.2026
Спорт

Сучков после разгрома «Амура»: «Приятно играть с Кузнецовым и Ремпалом — за этим стоит много работы»

егор сучков
Нападающий «Салавата Юлаева» Егор Сучков — о победе над «Амуром» со счётом 4:1, взаимодействии с Кузнецовым и Ремпалом и выходе в плей-офф КХЛ.
0
04.03.2026
Спорт

Форвард «Салавата Юлаева» Жаровский попал в сборную лучших новичков КХЛ за февраль

александр жаровский
Нападающий уфимского клуба Александр Жаровский включён в символическую пятёрку новичков Континентальной хоккейной лиги по итогам февраля — с голом, двумя передачами и победными буллитами против «Трактора».
0
03.03.2026
Спорт

«Салават Юлаев» одержал победу над «Адмиралом» во Владивостоке

хоккеисты
Уфимский «Салават Юлаев» обыграл «Адмирал» со счётом 2:1 по буллитам в матче FONBET чемпионата КХЛ. Героями встречи стали Евгений Кузнецов и вратарь Илья Коновалов.
Главная
Мы в MAX
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.