«Салават Юлаев» проиграл «Металлургу» в овертайме на домашнем льду

Уфимцы сравняли счёт в большинстве, но пропустили решающий гол в дополнительное время. Магнитогорцы заработали два очка.

Уфимский «Салават Юлаев» уступил магнитогорскому «Металлургу» со счётом 1:2 в овертайме в рамках ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ. Встреча состоялась 11 марта на «Уфа-Арене».

Вязовой спас выход один на один, Броссо попал в штангу

Первый период завершился без забитых шайб, несмотря на активную игру обеих команд. Андрей Козлов получил возможность открыть счёт, выйдя один на один с голкипером хозяев Семёном Вязовым, однако уфимский вратарь отразил бросок. На противоположном краю площадки Александр Жаровский и Девин Броссо организовали опасный выпад, но канадский форвард угодил в штангу.

Гол Канцерова отменили, но он забил снова

Второй период оказался насыщеннее. На 27-й минуте Роман Канцеров, казалось, вывел магнитогорцев вперёд, однако после видеопросмотра гол отменили — арбитры зафиксировали помеху вратарю перед броском. Позднее при розыгрыше двойного большинства тот же Канцеров точным броском с пятачка всё-таки открыл счёт.

Родуолд сравнял счёт по передаче Ремпала

Подопечные тренера Виктора Козлова ответили незамедлительно: заработав аналогичное численное преимущество, уфимцы реализовали его. Шелдон Ремпал отдал точную передачу на Джека Родуолда, который броском в противоход в одно касание поразил ворота Александра Смолина. Счёт сравнялся — 1:1.

Кузнецов и Жаровский не реализовали моменты в третьем периоде

Третий период прошёл с территориальным преимуществом хозяев площадки. Жаровский бросал с близкой дистанции, Евгений Кузнецов после паса Данила Алалыкина не сумел протолкнуть шайбу между щитков голкипера. Ближе к середине периода «Металлург» перехватил инициативу и начал давление у ворот Вязового. На 52-й минуте магнитогорцы устроили штурм, однако Вязовой выручил серией спасений. В одном из эпизодов борьбы на пятачке Владислав Ефремов получил удар клюшкой в лицо. Магнитогорцы имели шансы забить в основное время, но не реализовали их.

Удаление в овертайме решило судьбу матча

Дополнительная пятиминутка началась для хозяев с игры в меньшинстве. Уфимцы блокировали броски и отбрасывали шайбу от своих ворот, но на исходе большинства Даниил Вовченко забросил решающий гол и магнитогорцы заработали два очка.

4 матча за сезон

В этом сезоне КХЛ 2025/2026 «Салават Юлаев» и «Металлург» ранее уже встречались трижды. 8 сентября 2025 года (2:3 ОТ, Магнитогорск). 13 февраля 2026 года в Уфе уфимцы победили по буллитам со счётом 4:3, а в первом круге, 16 октября 2025 года в Магнитогорске, хозяева выиграли у юлаевцев — 6:4.

«Металлург» — лидер Востока с 99 очками, «Салават» — пятый

«Металлург» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции с 99 очками в 63 матчах, тогда как «Салават Юлаев» располагается на пятом месте с 70 очками. Обе команды борются за позиции перед стартом плей-офф, разрыв между ними составляет 29 очков.

Заполняемость «Уфа-Арены» — 96%

По данным турнирной таблицы КХЛ сезона 2025/2026, «Металлург» одержал 46 побед в 63 матчах (включая овертаймы и буллиты), забросив 241 шайбу при 169 пропущенных. Средняя посещаемость «Уфа-Арены» составляет около 8 182 зрителей при заполняемости 96% — это один из самых высоких показателей среди клубов лиги. Средняя посещаемость КХЛ достигла 7 984 зрителей, что продолжает тенденцию роста.