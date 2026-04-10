«Салават Юлаев» проиграл «Локомотиву» второй матч подряд — серия 0-2

«Локомотив» дважды подряд не позволил уфимцам поразить свои ворота в четвертьфинале Кубка Гагарина — 2026

Ярославский «Локомотив» 10 апреля одержал победу над «Салаватом Юлаевым» во втором матче четвертьфинальной серии плей-офф FONBET Чемпионата КХЛ — 2:0. Встреча прошла на «Арене-2000» в Ярославле. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

Хозяева с первых минут задали высокий темп: ярославцы нагружали ворота уфимцев, а одна из попыток завершилась попаданием в штангу. В рамке «Салавата» дебютировал в плей-офф Илья Коновалов — воспитанник самого «Локомотива». Несмотря на постоянное давление железнодорожников, голкипер с задачей справлялся. Максим Кузнецов организовал острый выход в зону с броском, однако Даниил Исаев шайбу зафиксировал. В концовке первого периода Евгений Кузнецов не воспользовался своим моментом, ярославцы ответили броском — и снова Коновалов устоял.

В начале второго отрезка уфимцы поймали соперника на потере: Шелдон Ремпал и Девин Броссо разыграли шайбу в чужой зоне, но Артём Пименов в упор не переиграл Исаева. «Локомотив» тут же ответил контролируемой позиционной атакой, однако оборона гостей действовала дисциплинированно. В середине матча Ремпал получил удаление, Броссо вступился за него — и обе команды две минуты провели в формате «4 на 4». В этом промежутке Коновалов в одиночку остановил выход Александра Радулова. На последней секунде периода хозяева всё же открыли счёт.

Третий период начался с позиционного давления «Локомотива». Уфимцы пытались отвечать на скорости — наиболее активными оставались Ремпал и Сучков, но Исаев был неприступен. «Салават» реализовал возможность сыграть в большинстве: Ремпал неоднократно бросал со средней дистанции, Джек Родуолд создавал трафик на пятаке — Исаев уверенно забирал шайбу в ловушку. Второе большинство также не принесло результата. В концовке тренерский штаб уфимцев снял вратаря, выпустив шестого полевого, но изменить ход событий не удалось. Точку в матче поставил Александр Радулов, отправив шайбу в пустые ворота.

«Салават Юлаев» проигрывает в серии — 0-2.

Напомним, в полуфинале Кубка Гагарина — 2025 «Локомотив» уже выбивал «Салават Юлаев», завершив серию со счётом 4-1 в свою пользу. В регулярном чемпионате сезона 2025/2026 команды дважды встречались в ноябре, и оба раза побеждал «Локомотив»: 4:1 в Уфе и 4:3 в овертайме в Ярославле.

Первый матч серии 8 апреля 2026 года в Ярославле также завершился в пользу «Локомотива» — 1:0. Единственную шайбу в том поединке забил Максим Шалунов в концовке второго периода.

«Салават Юлаев» вышел во второй раунд через тяжёлую шестиматчевую серию против «Автомобилиста» — уфимцы победили в шестой игре лишь во втором овертайме. Команда Виктора Козлова завершила регулярный чемпионат на пятом месте Восточной конференции.

По данным аналитиков livesport.ru, «Локомотив» в тринадцати предыдущих домашних матчах одержал двенадцать побед и ни разу не проигрывал в основное время на своей площадке. «Салават Юлаев» при этом потерпел четыре поражения в пяти последних гостевых встречах.