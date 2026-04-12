«Салават Юлаев» проиграл «Локомотиву» в третьем матче плей-офф КХЛ — счёт в серии стал 3:0

«Локомотив» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» в третьем матче четвертьфинала Кубка Гагарина — 2026 и ведёт в серии 3:0. Матч завершился со счётом 3:2.

12 апреля в Уфе на «Уфа-Арене» в рамках третьего матча четвертьфинала Кубка Гагарина — 2026 уфимский «Салават Юлаев» принял ярославский «Локомотив». Встреча завершилась поражением хозяев со счётом 2:3. Об итогах игры сообщает пресс-служба КХЛ.

Ярославцы задали тон с первых минут: уже на шестой минуте гости открыли счёт и продолжили оказывать давление на ворота хозяев. Голкипер уфимской команды Семён Вязовой справлялся с последующими угрозами. В середине первого периода произошёл неприятный эпизод: после силового приёма Евгений Кузнецов получил повреждение и покинул лёд на носилках. Уфимцы воспользовались удалением соперников, однако реализовать большинство не смогли. До сирены счёт не изменился.

Во второй двадцатиминутке «Салават» набрал обороты и увеличил давление на ворота «Локомотива». На 28-й минуте Сергей Варлов получил шайбу у синей линии и отправил её в левый угол — 1:1. Уфимцы продолжали владеть инициативой, однако гости сумели ответить точным броском и вновь вышли вперёд. Попытка уфимцев реализовать большинство результата не принесла.

В третьем периоде «Салават» быстро восстановил равновесие. Шелдон Ремпал бросил по центру, вратарь отбил шайбу вправо, и Девин Броссо добил её в пустой угол — 2:2. Уфимцы завладели инициативой: Броссо попал в перекладину, опасно бросали Джек Родуолд и Егор Сучков, но шайба в ворота не шла. Переломным стал момент после 43-й минуты — «Локомотив» реализовал большинство и вышел вперёд. В оставшееся время хозяева значительно перебросали соперника, тренерский штаб заменил вратаря на шестого полевого и взял тайм-аут, однако сравнять счёт не удалось.

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли по итогам встречи признал, что игра потребовала максимальной отдачи:

«Тяжёлая игра, хорошая победа для команды. Во втором и третьем периоде Уфа оказывала давление, зажимала нас в зоне».

При этом специалист добавил:

«Рад победе, но мы можем играть лучше».

Хартли отдельно высказался о травме Кузнецова:

«Никогда не хочешь видеть такое на льду. Всегда переживаешь за здоровье. Надеюсь, всё обойдётся и серьёзной травмы нет».

Счёт в серии стал 3-0 в пользу «Локомотива». Следующий матч запланирован на 14 апреля.

Напомним, 8 апреля в Ярославле состоялся первый матч четвертьфинала Кубка Гагарина — 2026: «Локомотив» победил «Салават Юлаев» со счётом 1:0 — единственный гол забил Максим Шалунов. 10 апреля ярославцы выиграли и второй матч серии со счётом 2:0 (2-0 в серии).

Поражение «Салавата» в первом матче стало для уфимцев седьмым подряд от «Локомотива». В прошлом сезоне эти команды встречались в полуфинале Кубка Гагарина, где ярославцы выиграли серию со счётом 4-1.

«Локомотив» взял Кубок Гагарина весной 2025 года. «Салават Юлаев» последний раз выигрывал чемпионский трофей в 2011 году. Примечательно, что в том розыгрыше в составе уфимского клуба выступал нынешний игрок «Локомотива» Александр Радулов, а нынешний главный тренер «Салавата» Виктор Козлов тогда сам выходил на лёд в роли капитана команды.

«Салават Юлаев» вышел в четвертьфинал после драматичного шестого матча с «Автомобилистом» 2 апреля: уфимцы сначала сравняли счёт за четыре секунды до конца третьего периода, а затем победили во втором овертайме со счётом 4:3.