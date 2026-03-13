«Салават Юлаев» проиграл «Динамо» в серии буллитов

«Салават Юлаев» уступил московскому «Динамо» со счётом 2:3 по буллитам в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ 13 марта. Уфимцы дважды вели в счёте, но не сумели удержать преимущество.

13 марта в рамках регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» принимал московское «Динамо» на льду «Уфа-Арены». Победу гостям принесла серия буллитов — итоговый счёт 2:3. Уфимцы дважды вели в счёте, но не сумели удержать преимущество.

Ремпал открыл счёт на пятой минуте

Хозяева с первых минут взяли игру под контроль, создавая постоянное давление на ворота гостей. Уже на пятой минуте Девин Броссо выиграл борьбу у борта и выложил шайбу на Шелдона Ремпала — тот точно пробил с близкой дистанции. После пропущенного гола «Динамо» активизировалось. «Салават» мог увеличить преимущество: Джек Родуолд опасно бросал от правой штанги, а Ремпал обыграл двоих защитников и вышел на ударную позицию. Однако в середине стартового периода гости сравняли счёт. В оставшиеся минуты обе команды обменялись острыми выпадами, а самый опасный момент у уфимцев создал Евгений Кузнецов мощным броском с правого фланга.

Гол Сучкова в большинстве и отменённая шайба

В начале второго периода «Салават» нарастил обороты. Евгений Кулик был близок к голу, но довести атаку до завершения не удалось. На 26-й минуте уфимцы заработали численное преимущество и распорядились им грамотно: Егор Сучков после позиционного розыгрыша оказался перед воротами и отправил шайбу в сетку. Радость хозяев оказалась недолгой — вскоре Кузнецов отправился на скамейку штрафников за подножку, и «Динамо» реализовало большинство. В середине периода уфимцы, казалось, забросили третью шайбу после паса на дальнюю штангу, однако арбитры после видеопросмотра отменили гол из-за офсайда. В заключительные минуты второго периода динамовцы провели несколько острых атак, но голкипер Семён Вязовой сыграл надёжно.

Вязовой спасал «Салават» в третьем периоде

Третий период прошёл на высоких скоростях. Родуолд в начале отрезка ворвался в зону справа и пробил, но шайба прошла мимо штанги. «Динамо» ответило попыткой поразить ближний угол — Вязовой вновь выручил. Уфимцы владели территориальным преимуществом и наносили больше бросков. Родуолд пытался замкнуть передачу с ходу, Кузнецов врывался в зону и целил в ближний угол — безрезультатно. В одном из эпизодов болезненный удар получил Сучков. Счёт в третьем периоде не изменился, и матч перешёл в овертайм.

Овертайм: Моторыгин и Вязовой не пробиваемы

В дополнительное время обе команды действовали осторожнее. Ремпал вывел Родуолда на бросок, однако вратарь «Динамо» Максим Моторыгин выручил команду. У гостей хороший шанс получил Никита Гусев, однако Вязовой не дал ему забить. В концовке овертайма Джордан Уил убежал к воротам «Салавата», но Вязовой снова спас.

Буллиты: Моторыгин отразил все три броска уфимцев

Исход определила серия буллитов. Моторыгин отразил попытки Александра Жаровского, Кузнецова и Ремпала. Вязовой также держался, парируя броски динамовцев. Но в решающей попытке игрок «Динамо» хладнокровно отправил шайбу в левую «девятку», принеся гостям победу — 3:2.

7 поражений подряд от «Динамо» с 2022 года

«Динамо» остаётся одним из самых неудобных соперников для «Салавата Юлаева» в последние годы. Последнюю победу над динамовцами уфимцы одержали в октябре 2022 года (3:2), после чего проиграли 7 очных встреч подряд. В текущем сезоне команды уже встречались 8 октября 2025 года в Москве — тогда «Динамо» победило 4:1. Год назад, 13 марта 2025 года, «Салават Юлаев» также уступил дома — 1:3.

5-е место и 71 очко: шансы «Салавата» на топ-4

После 64 матчей «Салават Юлаев» занимает 5-е место в Восточной конференции с 71 очком (24 победы в основное время, 4 — в овертайме, 5 — по буллитам). Разница шайб — 168:164. Голкипер Семён Вязовой входит занимает 7 место среди вратарей КХЛ по проценту отражённых бросков — 93%. Команда занимает четвёртое место в лиге по нейтрализации большинства соперника — 88,4%, при этом реализация собственного большинства составляет лишь 15,9%.

Плей-офф: вероятный соперник — «Автомобилист»

«Салават Юлаев» уже обеспечил себе участие в плей-офф, закрепив это 5 марта 2026 года. По оценке «Бизнес Онлайн», шансы команды попасть в топ-4 составляют лишь 3%, а вероятным соперником в первом раунде станет екатеринбургский «Автомобилист».