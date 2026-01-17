0
2 часа
Спорт

«Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» со счётом 2:6 в матче КХЛ

Уфимская команда «Салават Юлаев» потерпела крупное поражение в гостевой игре против екатеринбургского «Автомобилиста» со счётом 2:6 в рамках FONBET чемпионата КХЛ.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

Уфимский «Салават Юлаев» уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» в выездном матче чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:6 в пользу хозяев.

Содержание
  1. Первый период: три безответных гола хозяев
  2. Второй период: Сучков сократил разрыв
  3. Третий период: дубль не спас от поражения

Первый период: три безответных гола хозяев

В начале матча команды поочерёдно играли в большинстве, но не забивали. На седьмой минуте уфимцы отправили шайбу в ворота, но гол отменили из-за нарушения правил перед броском.

«Автомобилист» реализовал своё численное преимущество и забил трижды в первом периоде. К концу отрезка «Салават Юлаев» получил пятиминутное удаление, но смог избежать игры в формате «5 на 3».

Второй период: Сучков сократил разрыв

Вратарь «Салавата Юлаева» Илья Коновалов отразил несколько опасных атак соперника. Уфимцы чаще владели шайбой, но забили только в большинстве.

На 38-й минуте Егор Сучков, получив передачу от Данила Алалыкина, точным броском с центра площадки переиграл Евгения Аликина. Вскоре обе команды получили удаления, и в формате «4 на 4» «Автомобилист» восстановил преимущество в три шайбы.

Третий период: дубль не спас от поражения

Хозяева забили пятую шайбу через две минуты после начала периода. Затем «Салават Юлаев» реализовал двойное большинство: Шелдон Ремпал обыграл защитников и нашёл брешь между штангой и щитком вратаря.

Уфимцы грамотно отыграли в меньшинстве, но в равных составах пропустили шестой гол за восемь минут до конца матча.

Похожие записи
0
17.01.2026
Спорт

Николай Заварухин: «Дешевые удаления» помешали «Автомобилисту» в матче с «Салаватом Юлаевым»

хоккеисты
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги встречи с «Салаватом Юлаевым», отметив обилие удалений и игру новичка команды.
0
17.01.2026
Спорт

Козлов: «Салават Юлаев» привез с выезда четыре очка, глобально это хорошо

тренер хоккеистов с командой
Уфимский клуб уступил «Автомобилисту» со счетом 2:6. Главный тренер оценил итоги выезда и сообщил о травме нападающего Евгения Кузнецова.
0
17.01.2026
Спорт

Егор Сучков: «Салавату Юлаеву» нужно оставить поражение от «Автомобилиста» в прошлом

егор сучков
Нападающий ХК «Салават Юлаев» Егор Сучков прокомментировал итоги матча КХЛ против «Автомобилиста» и оценил гостевую серию команды.
0
13.01.2026
Спорт

Шелдон Ремпал объяснил победу над «Авангардом» и оценил трансфер Кузнецова

хоккеисты
Уфимский клуб обыграл омичей в выездном матче, а канадский форвард прокомментировал свою результативную серию и приход титулованного новичка
0
13.01.2026
Спорт

Главный тренер «Салавата Юлаева» назвал победу в Омске геройским поступком

виктор козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча с «Авангардом» (4:3). Наставник отметил игру в обороне и реализацию моментов.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.