«Салават Юлаев» проиграл «Автомобилисту» со счётом 2:6 в матче КХЛ

Уфимский «Салават Юлаев» уступил екатеринбургскому «Автомобилисту» в выездном матче чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:6 в пользу хозяев.

Первый период: три безответных гола хозяев

В начале матча команды поочерёдно играли в большинстве, но не забивали. На седьмой минуте уфимцы отправили шайбу в ворота, но гол отменили из-за нарушения правил перед броском.

«Автомобилист» реализовал своё численное преимущество и забил трижды в первом периоде. К концу отрезка «Салават Юлаев» получил пятиминутное удаление, но смог избежать игры в формате «5 на 3».

Второй период: Сучков сократил разрыв

Вратарь «Салавата Юлаева» Илья Коновалов отразил несколько опасных атак соперника. Уфимцы чаще владели шайбой, но забили только в большинстве.

На 38-й минуте Егор Сучков, получив передачу от Данила Алалыкина, точным броском с центра площадки переиграл Евгения Аликина. Вскоре обе команды получили удаления, и в формате «4 на 4» «Автомобилист» восстановил преимущество в три шайбы.

Третий период: дубль не спас от поражения

Хозяева забили пятую шайбу через две минуты после начала периода. Затем «Салават Юлаев» реализовал двойное большинство: Шелдон Ремпал обыграл защитников и нашёл брешь между штангой и щитком вратаря.

Уфимцы грамотно отыграли в меньшинстве, но в равных составах пропустили шестой гол за восемь минут до конца матча.