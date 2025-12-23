«Салават Юлаев» проиграл «Амуру» матч в Уфе, ведя 2:0

Уфимский «Салават Юлаев» уступил хабаровскому «Амуру» со счетом 2:4 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Команда Виктора Козлова уверенно начала игру, но провалила концовку, пропустив четыре шайбы подряд.

Начало матча осталось за хозяевами. К 11-й минуте уфимцы вели 2:0: отличились Александр Жаровский и Максим Кузнецов. «Салават» контролировал игру, однако перелом наступил во втором периоде, сообщает пресс-служба КХЛ.

Хабаровчане перехватили инициативу и сравняли счет до перерыва. Сначала забил Кирилл Слепец, а затем Ярослав Лихачев вернул интригу голом «в раздевалку». Победную точку гости поставили за пять минут до финальной сирены: Лихачев оформил дубль в большинстве. Окончательный счет установил Алекс Гальченюк броском в пустые ворота.

Поражение осложнило положение уфимцев в борьбе за плей-офф. «Салават Юлаев» остался на девятой строчке Восточной конференции с 33 очками после 38 игр. Отрыв от кубковой восьмерки сохраняется, но права на ошибку все меньше.

«Амур», напротив, укрепил позиции. Хабаровчане набрали 36 очков и поднялись на седьмое место Востока, обойдя конкурентов в плотной группе середняков.

Это уже не первая встреча команд в текущем сезоне. Календарь КХЛ составили так, что у команд спаренные матчи: уже 25 декабря, в четверг, соперники снова сыграют на «Уфа-Арене». Для «Салавата» это шанс взять быстрый реванш за обидное поражение.

Ранее эксперты отмечали нестабильность уфимского клуба: команда чередует удачные отрезки с провалами в обороне, часто теряя очки в матчах, где ведет в счете.