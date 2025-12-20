«Салават Юлаев» проиграл «Ак Барсу» четвертое дерби в сезоне со счетом 1:2

19 декабря на «Уфа-Арене» «Салават Юлаев» уступил казанскому «Ак Барсу» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра завершилась со счетом 1:2. Это четвертое поражение уфимцев от соперников из Татарстана в текущем сезоне.

Ход матча

Счет открыли гости в середине первого периода. На 11-й минуте защитник «Ак Барса» Степан Фальковский подключился к атаке и забросил шайбу с передачи Михаила Фисенко. Вратарь уфимцев Семен Вязовой несколько раз спасал команду, отметившись эффектным сейвом ловушкой, но в этом эпизоде не выручил.

Во втором периоде игра обострилась, но не голами, а стычками. На льду произошла драка между нападающим «Салавата» Джеком Родуолдом и форвардом гостей Михаилом Фисенко. Казанцы забросили вторую шайбу, но судьи отменили взятие ворот из-за офсайда, сохранив интригу до конца встречи.

Развязка в концовке

Ключевой момент наступил на 56-й минуте. Нападающий гостей Александр Барабанов получил пас от Кирилла Семенова и сделал счет 0:2.

Тренерский штаб «Салавата Юлаева» пошел ва-банк: заменил вратаря на шестого полевого игрока и устроил штурм. Уфимцам удалось забить лишь за 15 секунд до финальной сирены — в сутолоке на пятаке отличился Владислав Ефремов. На то, чтобы сравнять счет, времени не хватило.

Главные события игры

0:1 — Степан Фальковский (11 мин).

— Степан Фальковский (11 мин). Драка — Родуолд против Фисенко (2 период).

— Родуолд против Фисенко (2 период). 0:2 — Александр Барабанов (56 мин).

— Александр Барабанов (56 мин). 1:2 — Владислав Ефремов (59:45).

«Зеленое дерби» в этом сезоне проходит под диктовку Казани. Уфимцы проиграли принципиальному сопернику уже в четвертый раз.

Предыдущая встреча в Казани завершилась крупным поражением «Салавата» со счетом 3:6. Тогда уфимцы провалили старт, пропустив три гола в первом периоде.

Перед дерби «Салават Юлаев» показывал неплохую форму: 17 декабря команда обыграла на выезде «Северсталь» (2:1).

Следующий матч против «Ак Барса» состоится 28 января.