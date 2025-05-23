«Салават Юлаев» продлил контракт с воспитанником клуба Семеном Вязовым

22-летний вратарь «Салавата Юлаева» Семен Вязовой продлил контракт с уфимским клубом на два года, сообщила пресс-служба команды.

Интрига была нешуточная — на парня претендовал американский Seattle Kraken, который задрафтовал его еще в 2021-м. Гендир «Салавата» Ринат Баширов прямо говорил, что «Кракен» рвется заполучить Вязового в случае его перехода в НХЛ.

Но уфимский воспитанник решил по-другому. Остался верен родному клубу, где дебютировал в декабре 2023 года и сразу показал класс.

За прошлый сезон в КХЛ спортсмен провел 30 матчей, пропустил всего 48 голов при коэффициенте отраженных бросков 93,4%. В плей-офф был еще круче — девять игр, пять матчей «на ноль».

До основы Семен «нарабатывал» в «Толпаре» и «Торосе», прошел всю школу башкирского хоккея от молодежки до главной команды.

Красивый жест от молодого вратаря. В эпоху, когда все рвутся за океан за длинным долларом, остаться в родном клубе — это поступок. Тем более, что парень реально талантливый и может стать лицом франшизы на годы вперед.