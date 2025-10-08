0
2 часа
Спорт

«Салават Юлаев» продал лучшего снайпера МХЛ в СКА за 10 млн рублей

«Салават Юлаев» продал своего воспитанника и лучшего снайпера МХЛ Максима Ильичева в СКА за 10 млн. Форвард вернулся в Уфу летом и уехал, не сыграв ни одного матча.
клюшка с шайбой
©Imagen

8 октября «Салават Юлаев» передал права на своего воспитанника, нападающего Максима Ильичёва, в петербургский СКА. По информации инсайдера Артура Хайруллина, уфимский клуб получит за игрока денежную компенсацию в 10 миллионов рублей.

Ильичёв — лучший снайпер прошлого сезона МХЛ. Выступая за «Русских Витязей», он забросил 33 шайбы. Несмотря на то что нападающий является воспитанником уфимской школы, в систему «Салавата» он вернулся только летом 2025 года и за основную команду так и не сыграл. В этом сезоне он провёл шесть матчей за «Толпар» (МХЛ), набрав 7 очков (3+4), и три безрезультативные игры за «Торос» (ВХЛ).

Также систему уфимского клуба покинул нападающий Роман Ризванов. Его обменяли в хабаровский «Амур» на денежную компенсацию, сумма которой не раскрывается.

Похожие записи
0
05.10.2025
Спорт

Одна ошибка решила всё: Крикунов нашёл виновных в проигрыше «Салавату Юлаеву»

Владимир Крикунов
Владимир Крикунов не сдержал эмоций после проигрыша «Салавату Юлаеву». Тренер «Сочи» нашёл виновных, указал на нехватку характера и объявил о завершении карьеры.
0
05.10.2025
Спорт

Виктор Козлов: «юлаевцы» чуть не упустили победу в матче с Сочи

виктор козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» объяснил, почему команда чуть не проиграла «Сочи» после бодрого старта. Козлов рассказал о тактических манёврах и дебюте новичков.
0
05.10.2025
Спорт

Антон Берлев объяснил, как «Салават Юлаев» будет побеждать дальше

хоккеисты
Нападающий «Салавата Юлаева» Антон Берлев подвел итоги матча с «Сочи». Он считает, что команда должна использовать позитивный настрой для будущих побед.
0
05.10.2025
Спорт

Гуськов нашел слабое место «Сочи» в игре против «Салавата Юлаева»

хоккеисты
Нападающий «Сочи» Матвей Гуськов подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым». Хоккеист считает, что команде не хватило остроты в атаке и умения создавать моменты.
0
01.10.2025
Спорт

Форвард «Салавата» раскрыл секрет победы над «Сибирью» в Уфе

хоккеист
Уфимский «Салават Юлаев» прервал серию поражений, одолев «Сибирь» со счётом 5:2. Нападающий Джек Родуолд рассказал, как команде удалось переломить игру.
0
01.10.2025
Спорт

Козлов выдохнул. «Салават Юлаев» прервал серию поражений в Уфе

тренер среди хоккеистов
«Салават Юлаев» вырвал победу у «Сибири» и прервал серию неудач. Тренер Виктор Козлов прокомментировал игру и намекнул на судьбу Хохлачева, который борется за контракт.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.