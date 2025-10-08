«Салават Юлаев» продал лучшего снайпера МХЛ в СКА за 10 млн рублей

«Салават Юлаев» продал своего воспитанника и лучшего снайпера МХЛ Максима Ильичева в СКА за 10 млн. Форвард вернулся в Уфу летом и уехал, не сыграв ни одного матча.

8 октября «Салават Юлаев» передал права на своего воспитанника, нападающего Максима Ильичёва, в петербургский СКА. По информации инсайдера Артура Хайруллина, уфимский клуб получит за игрока денежную компенсацию в 10 миллионов рублей.

Ильичёв — лучший снайпер прошлого сезона МХЛ. Выступая за «Русских Витязей», он забросил 33 шайбы. Несмотря на то что нападающий является воспитанником уфимской школы, в систему «Салавата» он вернулся только летом 2025 года и за основную команду так и не сыграл. В этом сезоне он провёл шесть матчей за «Толпар» (МХЛ), набрав 7 очков (3+4), и три безрезультативные игры за «Торос» (ВХЛ).

Также систему уфимского клуба покинул нападающий Роман Ризванов. Его обменяли в хабаровский «Амур» на денежную компенсацию, сумма которой не раскрывается.