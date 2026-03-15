«Салават Юлаев» прервал серию поражений разгромом «Шанхайских Драконов» в Уфе — 5:3

«Салават Юлаев» одержал домашнюю победу над «Шанхайскими Драконами» со счётом 5:3 в матче регулярного чемпионата КХЛ 15 марта, прервав серию из трёх поражений подряд.

Победа была одержана на льду «Уфа-Арены» в рамках FONBET Чемпионата КХЛ, сообщает официальный сайт клуба.

Гол Сучкова на второй минуте задал тон игре

Уфимцы задали тон с первых секунд. Уже на второй минуте Егор Сучков получил передачу от Евгения Кузнецова на левый фланг и мощно пробил под перекладину. Хозяева продолжали контролировать ход встречи, создавая опасные моменты у ворот гостей, однако голкипер «Драконов» раз за разом выручал свою команду. Вратарь «Салавата» Семён Вязовой тоже не остался без работы — в первом периоде он отразил опасный бросок ногой в падении, ликвидировав атаку шанхайцев.

Ремпал и Родуолд довели счёт до 3:0

Во втором периоде уфимцы упрочили преимущество. Шелдон Ремпал принял передачу подкидкой от Джека Родуолда и из правого круга вбрасывания точно пробил в ближний угол — 2:0. Вскоре хозяева оказались в меньшинстве, однако оборонялись грамотно и шансов сопернику не предоставили. При этом именно при численном преимуществе гостей Родуолд перехватил шайбу и в одиночку убежал на ворота, переиграв голкипера броском с неудобной руки — 3:0.

Кулачная схватка Калинюка и Броссо

Концовку второго периода отметила кулачная схватка между экс-защитником «Салавата» Уайаттом Калинюком и Девином Броссо — оба получили по пять минут штрафа.

Как «Драконы» едва не отыгрались в третьем периоде

Третий период начался со стремительной контратаки гостей, которые быстро отквитали одну шайбу, а затем сократили разрыв. Ответ уфимцев последовал незамедлительно: Евгений Кузнецов вышел один на один с вратарём, не стал бросать и выдал точный пас на дальнюю штангу, где Александр Жаровский вернул команде преимущество в два гола.

Травма Тихомирова и пятый гол «Салавата»

В середине периода травму получил вратарь «Шанхая» Андрей Тихомиров, его место в воротах занял Дмитрий Шикин. Реализовав большинство усилиями Девина Броссо, забросившего после передачи Ремпала из круга вбрасывания, «Салават» довёл счёт до 5:2. Гости отличились ещё раз за четыре минуты до финальной сирены, а в самой концовке при численном преимуществе и шестом полевом игроке попытались сократить отставание, но уфимцы выстояли — итог 5:3.

Три поражения перед матчем

«Салават Юлаев» подошёл к матчу после трёх поражений подряд: уфимцы уступили 07.03 — Амуру (3:6), 11.03 — Металлургу (1:2), 13.03 — Динамо (2:3Б). «Шанхайские Драконы» (бывший «Куньлунь Ред Стар», переименованный перед сезоном 2025/2026) к моменту игры в Уфе проиграли пять матчей подряд. Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 завершится 20 марта, плей-офф стартует 23 марта.

74 очка и пятое место: шансы «Салавата» на плей-офф

По данным championat.com, «Салават Юлаев» после этой победы набрал 74 очка и занимает пятое место в Восточной конференции КХЛ. За 66 матчей сезона уфимцы одержали 24 победы в основное время, 4 — в овертайме и 5 — по буллитам при соотношении шайб 170:167. Шелдон Ремпал (43 очка) и Джек Родуолд (42 очка) лидируют в команде по результативности в текущем сезоне. «Шанхайские Драконы» с 54 очками располагаются на девятой позиции Западной конференции и в плей-офф не попадают.