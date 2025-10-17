0
1 час
Спорт

«Салават Юлаев» потерпел четвертое поражение подряд, проиграв «Металлургу» 4:6

Уфимский «Салават Юлаев» провалил матч с «Магниткой», ведя 2:0. Это четвёртое поражение кряду, которое отправило башкирский клуб на последнее место Восточной конференции.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

Уфимский «Салават Юлаев» проиграл магнитогорскому «Металлургу» со счетом 4:6 в матче регулярного чемпионата КХЛ 16 октября. Встреча прошла в Магнитогорске на «Арене-Металлург». Это четвертое поражение уфимской команды подряд, которое отбрасывает клуб на последнее место в Восточной конференции.

Содержание
  1. Как проходила игра
  2. Положение команд
  3. Что дальше

Как проходила игра

Первый период матча завершился без забитых шайб. В начале второго периода «Салават Юлаев» открыл счет и повел 2:0. Джек Родевальд забросил первую шайбу на 22-й минуте, а Максим Кузнецов увеличил преимущество гостей на 24-й минуте.

«Металлург» отыгрался еще во втором периоде. Андрей Козлов сократил разрыв на 27-й минуте, затем Валерий Орехов сравнял счет на 32-й минуте. К концу второго периода Егор Яковлев вывел хозяев вперед — 3:2.

В третьем периоде магнитогорский клуб забросил еще три шайбы. Голами отметились Егор Коробкин, Дмитрий Силантьев и Руслан Исхаков. «Салават Юлаев» смог ответить двумя заброшенными шайбами — Владислав Ефремов и Александр Жаровский сократили разрыв до 4:6.

Положение команд

«Металлург» укрепил лидерство в Восточной конференции КХЛ, набрав 26 очков после 16 матчей. Магнитогорский клуб одержал 10 побед в 12 последних встречах. «Салават Юлаев» с восьмью очками занимает последнее, 11-е место на Востоке. Команды с седьмого по десятое место имеют по 14 очков.

Что дальше

Следующий матч «Салавата Юлаева» состоится 18 октября в Челябинске против «Трактора», действующего вице-чемпиона КХЛ. 21 октября уфимская команда примет «Трактор» на домашнем льду. «Металлург» 19 октября встретится с нижнекамским «Нефтехимиком».

До матча с «Металлургом» «Салават Юлаев» проиграл три встречи подряд. Команда дважды уступила в Москве — «Динамо» (1:4) и «Спартаку» (1:2). 14 октября уфимский клуб проиграл дома казанскому «Ак Барсу» со счетом 1:4. Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов отметил, что команда без распроданных в другие клубы хоккеистов испытывает трудности.

Интересно, что в начале сезона, 8 сентября, «Салават Юлаев» обыграл «Металлург» на чужой площадке в овертайме со счетом 3:2.

