«Салават Юлаев» поместил нападающего Антона Берлева в список отказов

«Салават Юлаев» официально поместил форварда Антона Берлева в список отказов. Игрок провел за клуб 7 матчей без заброшенных шайб.

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила об изменениях в составе уфимского клуба.

Нападающий Антон Берлев внесен в список отказов. Согласно регламенту КХЛ, в течение 48 часов любой другой клуб лиги имеет право забрать хоккеиста к себе с сохранением текущих условий его контракта. Если предложений не поступит, игрок может быть отправлен в фарм-клуб «Торос» (ВХЛ) или его контракт будет расторгнут.

В текущем регулярном чемпионате 32-летний форвард провел за «Салават Юлаев» семь матчей. В этих встречах он не отметился заброшенными шайбами, но записал на свой счет четыре результативные передачи. Показатель полезности игрока при этом составил «-4».

Антон Берлев присоединился к уфимской команде по ходу сезона, в октябре 2025 года. Изначально с ним был заключен пробный контракт, после чего сотрудничество продлили до конца сезона. До перехода в Уфу нападающий выступал за новосибирскую «Сибирь», где в 19 матчах сезона 2024/2025 не набрал очков.

Решение по Берлеву принято на фоне подписания контракта с нападающим Евгением Кузнецовым. 5 января 2026 года клуб официально объявил о заключении соглашения с форвардом до конца текущего сезона. Кузнецов перешел в уфимский клуб после расторжения контракта с петербургским СКА.

Для заявки новичка клубу необходимо освободить место в составе и под «потолком зарплат». Перевод Берлева в список отказов позволяет менеджменту «Салавата Юлаева» оптимизировать платежную ведомость для регистрации контракта Кузнецова.

Ранее в КХЛ Антон Берлев также защищал цвета владивостокского «Адмирала», где провел наиболее результативный отрезок карьеры. В сезоне 2023/2024 он набрал 28 очков (11 голов + 17 передач) в 62 матчах.