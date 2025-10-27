«Салават Юлаев» подписал самый дорогой контракт в КХЛ вернув Шелдона Ремпала в команду

Рекордный контракт для канадского бомбардира — «Салават Юлаев» возвращает Шелдона Ремпала, который уже прославился в прошлом сезоне. Теперь ставка только на победы.

Канадский нападающий Шелдон Ремпал вернулся в уфимский «Салават Юлаев». Клуб официально объявил о подписании контракта до конца сезона 2025/2026. Это усиление критически важно для команды, которая занимает последнее место в Восточной конференции с 12 очками в 18 матчах.

Условия контракта

30-летний форвард получит 100 миллионов рублей до конца сезона, что делает его самым высокооплачиваемым хоккеистом КХЛ. Разные источники указывают зарплату от 70 до 100 миллионов рублей, но большинство называет максимальную сумму. Соглашение рассчитано до 31 мая 2026 года.

Неудачная попытка в НХЛ

Летом 2025 года Ремпал подписал однолетний контракт с «Вашингтон Кэпиталз», рассчитывая закрепиться в НХЛ. Однако канадец не провел ни одного матча в регулярном чемпионате и сыграл лишь две предсезонные встречи без набранных очков. В фарм-клубе «Херши» он провел четыре игры, набрав два очка. 23 октября форварда выставили на драфт отказов с целью расторжения контракта.

Достижения прошлого сезона

В прошлом сезоне Ремпал был одним из лидеров «Салавата Юлаева». В регулярном чемпионате КХЛ он набрал 61 очко в 68 матчах, забросив 31 шайбу и отдав 30 результативных передач. Канадец занял четвертое место среди бомбардиров лиги.

Триумф в плей-офф

В розыгрыше Кубка Гагарина Ремпал стал лучшим бомбардиром турнира. За 19 игр плей-офф он набрал 21 очко, забросив 8 шайб и отдав 13 передач. «Салават Юлаев» дошел до полуфинала, а канадец был признан самым результативным игроком всего плей-офф.

По мнению экспертов, с игровой точки зрения возвращение Ремпала — однозначный плюс для команды. Форвард уже имеет опыт игры с нынешним главным тренером «Салавата» Виктором Козловым и воссоединится с товарищем по команде Девином Броссо, с которым играл в университете Кларксон. Ремпал присоединится к команде примерно через полторы недели после получения визы.