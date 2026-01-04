«Салават Юлаев» подписал полноценный контракт с экс-нападающим «Сибири» Бутузовым

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» официально заключил полноценный контракт с нападающим Владимиром Бутузовым до конца сезона 2025/26.

Пресс-служба хоккейного клуба «Салават Юлаев» сообщила о подписании полноценного контракта с нападающим Владимиром Бутузовым. Соглашение с 31-летним хоккеистом рассчитано до окончания текущего сезона 2025/2026.

Ранее форвард находился в расположении уфимской команды на условиях пробного контракта. За время просмотра Бутузов принял участие в трех матчах регулярного чемпионата КХЛ, в которых отметился одной заброшенной шайбой. Тренерский штаб оценил игру нападающего и принял решение о продолжении сотрудничества.

Текущий сезон Владимир Бутузов начинал в составе новосибирской «Сибири». В 25 проведенных встречах за новосибирский клуб он набрал 2 очка (1 гол и 1 результативная передача). В декабре руководство «Сибири» приняло решение о расторжении контракта с игроком.

Всего в Континентальной хоккейной лиге на счету нападающего 652 матча, в которых он заработал 246 очков: 114 заброшенных шайб и 132 передачи. В сезоне 2014/2015 Бутузов стал бронзовым призером чемпионата КХЛ в составе «Сибири».

На данный момент «Салават Юлаев» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 38 очков в 41 матче регулярного чемпионата. Подписание опытного игрока призвано усилить линию атаки в заключительной части сезона.

Помимо подписания Бутузова, уфимский клуб проводит и другие кадровые изменения. Ранее стало известно о возвращении в команду Джоша Хо-Сэнга. С канадским нападающим оформлен двусторонний контракт, заработная плата игрока в основной команде составит 5 миллионов рублей.

Также руководство клуба прокомментировало ситуацию с молодыми игроками. Генеральный директор Ринат Баширов сообщил, что клуб не планирует препятствовать возможному переходу 18-летнего Александра Жаровского в НХЛ, если такое решение будет принято. В текущем сезоне нападающий набрал 23 очка в 26 играх.