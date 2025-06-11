«Салават Юлаев» подписал 23-летнего форварда Максима Кузнецова из «Рязани»

Состав «Салавата Юлаева» перед сезоном 2025/26 пополнился новым лицом. Как сообщает пресс-служба башкирского клуба, ряды команды усилит 23-летний нападающий Максим Кузнецов.

За переход талантливого спортсмена из хоккейного клуба «Рязань» уфимцы выложили денежную компенсацию. Переговоры прошли успешно, но вот точную цифру сделки стороны решили не разглашать.

Предыдущим местом работы Кузнецова был ХК «Тамбов». Там форвард успел показать себя во всей красе. Именно он стал лучшим бомбардиром команды.

За 51 проведённый матч нападающий наколотил 26 шайб. Его результативность позволила клубу заработать 39 очков, а сам Максим стал настоящим наконечником копья в атаках «Тамбова».

Теперь Кузнецову предстоит доказать свой скилл на более высоком уровне Континентальной хоккейной лиги. Болельщики в Уфе уже надеются, что новичок быстро адаптируется.

Для понимания финансового климата в лиге, стоит отметить один факт. По данным КХЛ, в сезоне 2025/26 потолок зарплат для клубов останется на уровне 900 миллионов рублей. Каждая копейка на счету.

При этом нынешний трансфер — не самый громкий в истории клуба. Как вспоминали ранее федеральные СМИ, один из самых резонансных переходов — возвращение Александра Радулова из НХЛ в Уфу в 2008 году, которое тогда всколыхнуло всю лигу.