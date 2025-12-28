«Салават Юлаев» победил «Северсталь» в серии буллитов со счетом 2:1

Уфимский «Салават Юлаев» победил череповецкую «Северсталь» со счетом 2:1. Судьбу встречи на «Уфа-Арене» решила серия послематчевых бросков.

Команды отыграли два периода без голов. Счет открыли только в заключительной двадцатиминутке: на 50-й минуте нападающий уфимцев Владимир Бутузов поразил ворота гостей с передач Петра Хохрякова и Григория Панина.

Удержать преимущество в основное время хозяевам не удалось. За пять минут до финальной сирены форвард «Северстали» Адам Лишка сравнял счет — 1:1. Овертайм прошел без заброшенных шайб.

Победный бросок

В серии буллитов сильнее оказались уфимцы. Решающий бросок реализовал Егор Сучков. Надежная игра голкипера Семена Вязового помогла команде сохранить победный счет в «лотерее».

Главный тренер «Салавата» Виктор Козлов объяснил, что команда осознанно выбрала игру от обороны. По его словам, тренерский штаб понимал: перебежать быструю «Северсталь» не получится, поэтому ставку сделали на дисциплину сзади.

Положение в таблице

Победа принесла уфимцам важные очки в борьбе за плей-офф. Сейчас «Салават Юлаев» занимает восьмую строчку в Восточной конференции с 37 очками после 40 игр. Отрыв от лидера Востока — магнитогорского «Металлурга» — составляет 23 очка.

«Северсталь» находится в верхней части таблицы Западной конференции. Череповецкий клуб идет вторым, набрав 54 очка и уступая только лидерам чемпионата.

Ранее уфимцы также дома обыграли хабаровский «Амур» со счетом 4:2. Кроме того, клуб продолжает комплектование состава: на днях руководство подписало двусторонний контракт с канадским нападающим Джошем Хо-Сэнгом до конца сезона 2025/26.