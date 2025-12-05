Салават Юлаев победил Ак Барс со счетом 4:1

Салават Юлаев дома обыграл Ак Барс со счётом 4:1 в матче КХЛ

«Салават Юлаев» обыграл «Ак Барс» со счётом 4:1 в очередном «Зелёном дерби». Уфимцы провели один из лучших матчей в сезоне: атаковали острее и реализовали больше моментов. Победа заслуженная.

Первый период: быстрый старт

Хозяева сразу захватили инициативу. Создали несколько опасных моментов и открыли счёт после броска Шелдона Ремпала — он же добил шайбу. «Салават» держал высокий темп. Казанцам не давали закрепиться в зоне атаки.

Второй период: преимущество закрепили

Уфимцы пропустили формат «4 на 3», но продолжили давить. После ответного гола «Ак Барса» быстро восстановили перевес.

Ремпал оформил дубль — реализовал большинство после индивидуального прохода. Девин Броссо добавил третью шайбу, тоже в численном преимуществе.

Третий период: контроль и видеопросмотр

«Ак Барс» усилил силовую борьбу и попытался перехватить инициативу. Не вышло. «Салават» контролировал шайбу и уверенно играл в обороне.

В концовке казанцы могли сократить разрыв, но гол отменили после видеопросмотра — зафиксировали помеху вратарю.

«Ак Барс» снял голкипера. Джек Родуолд закрыл вопрос — 4:1 в пустые ворота.

Уфимцы взяли реванш за прошлые поражения в дерби этого сезона.