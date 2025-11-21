«Салават Юлаев» отдал победу «Барысу» в Астане

«Салават Юлаев» проиграл «Барысу» 1:2, ведя в счете. Это пятое поражение уфимцев в шести последних матчах КХЛ.

Встреча регулярного чемпионата КХЛ в Астане завершилась для гостей из Уфы неудачей. Подопечные Виктора Козлова уступили местному «Барысу» с минимальным разрывом — 1:2.

Счет в поединке открыли юлаевцы. В середине первого периода, на 13-й минуте, точным броском отметился нападающий Артур Фаизов. Однако удержать лидерство башкирскому коллективу не удалось. Уже спустя три минуты хозяева восстановили равновесие благодаря шайбе защитника Джейка Масси.

Переломный момент наступил во второй двадцатиминутке. На 33-й минуте форвард астанинцев Алихан Асетов вывел свою команду вперед. Этот гол в итоге стал победным: в заключительном отрезке цифры на табло больше не менялись, несмотря на попытки гостей спасти игру.

Текущий результат усугубил положение «Салавата Юлаева» в турнирной таблице. Команда потерпела пятое поражение в шести крайних встречах и опустилась на 10-ю строчку Восточной конференции с 23 очками. «Барыс» же закрепился на 7-й позиции, имея в активе 27 баллов.

Ранее «Ньюс-Баш» писал о проблемах уфимцев в обороне. В прошлом матче против ХК «Сочи» команда также осталась без очков. А до этого «Салават» драматично уступил ярославскому «Локомотиву», пропустив решающую шайбу за секунду до конца овертайма из-за фатальной ошибки.

История противостояния команд в этом сезоне складывалась иначе. Еще 5 ноября «юлаевцы» праздновали победу над «Барысом» с аналогичным зеркальным счетом 2:1. Тогда успех уфимцам принесли точные попадания Девина Броссо и Александра Жаровского.