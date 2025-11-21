0
1 час
Спорт

«Салават Юлаев» отдал победу «Барысу» в Астане

«Салават Юлаев» проиграл «Барысу» 1:2, ведя в счете. Это пятое поражение уфимцев в шести последних матчах КХЛ.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

Встреча регулярного чемпионата КХЛ в Астане завершилась для гостей из Уфы неудачей. Подопечные Виктора Козлова уступили местному «Барысу» с минимальным разрывом — 1:2.

Счет в поединке открыли юлаевцы. В середине первого периода, на 13-й минуте, точным броском отметился нападающий Артур Фаизов. Однако удержать лидерство башкирскому коллективу не удалось. Уже спустя три минуты хозяева восстановили равновесие благодаря шайбе защитника Джейка Масси.

Переломный момент наступил во второй двадцатиминутке. На 33-й минуте форвард астанинцев Алихан Асетов вывел свою команду вперед. Этот гол в итоге стал победным: в заключительном отрезке цифры на табло больше не менялись, несмотря на попытки гостей спасти игру.

Текущий результат усугубил положение «Салавата Юлаева» в турнирной таблице. Команда потерпела пятое поражение в шести крайних встречах и опустилась на 10-ю строчку Восточной конференции с 23 очками. «Барыс» же закрепился на 7-й позиции, имея в активе 27 баллов.

Ранее «Ньюс-Баш» писал о проблемах уфимцев в обороне. В прошлом матче против ХК «Сочи» команда также осталась без очков. А до этого «Салават» драматично уступил ярославскому «Локомотиву», пропустив решающую шайбу за секунду до конца овертайма из-за фатальной ошибки.

История противостояния команд в этом сезоне складывалась иначе. Еще 5 ноября «юлаевцы» праздновали победу над «Барысом» с аналогичным зеркальным счетом 2:1. Тогда успех уфимцам принесли точные попадания Девина Броссо и Александра Жаровского.

Похожие записи
0
21.11.2025
Спорт

Юбилейная игра Панина за «Салават Юлаев» завершилась поражением

Григорий Панин
Капитан уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Григорий Панин провел 500-ю игру за команду. Защитник рассказал о своих эмоциях и воспоминаниях о дебюте.
0
21.11.2025
Спорт

Вытираем сопли и едем в Нижнекамск: Козлов о поражение от «Барыса

Виктор Козлов
«Салават Юлаев» уступил в Астане, продлив серию неудач. Козлов сетует на усталость, объясняет курьезные штрафы и призывает команду собраться перед Нижнекамском.
0
20.11.2025
Спорт

Виктор Козлов назвал слабую дисциплину причиной неудачи с «Сочи»

виктор козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что ключевой причиной поражения в матче против «Сочи» стала плохая дисциплина и шесть удалений, нарушившие ритм игры.
0
20.11.2025
Спорт

Коновалов прокомментировал дебют за «Салават Юлаев» в матче против «Сочи»

илья коновалов
Голкипер уфимского клуба прокомментировал свой дебют в матче против ХК Сочи. Илья Коновалов отметил поддержку болельщиков и характер команды.
0
20.11.2025
Спорт

ХК «Сочи» прервал пятилетнюю серию домашних поражений от «Салавата Юлаева»

хоккеисты
Хоккейный клуб «Сочи» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» на домашней арене дворца спорта «Большой». Встреча состоялась 19 ноября и завершилась со счетом 2:1.
0
18.11.2025
Спорт

«Просто трудились до сирены»: Ефремов об итогах матча с «Локомотивом» и своей пятой шайбе

Владислав Ефремов
Уфимский «Салават Юлаев» в напряжённой борьбе уступил ярославскому «Локомотиву» со счётом 3:4, проиграв в овертайме, но сумел заработать одно очко. Форвард команды Владислав Ефремов проанализировал ход
0
18.11.2025
Спорт

«Даже шанса не было»: Виктор Козлов — о фатальной ошибке в игре с «Локомотивом»

тренер среди хоккеистов
Уфимский «Салават Юлаев» потерпел поражение в домашнем матче Континентальной хоккейной лиги против ярославского «Локомотива». Встреча завершилась в овертайме, где гости забросили победную шайбу за одну секунду до финальной сирены.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.