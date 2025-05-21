«Салават Юлаев» остаётся на плаву: деньги для уфимского хоккея всё-таки нашлись

Финансовый лед не треснул — «Салават Юлаев» останется с привычным бюджетом. По информации Ньюс-Баш, несмотря на громкие истории с заблокированными счетами и долгами перед игроками, клубу в этом сезоне удастся избежать серьёзных потрясений. Об этом изданию ТАСС заявил глава Башкортостана Радий Хабиров.

По его словам, договорённость с «Башнефтью» железобетонная, а если что — часть расходов покроет республиканский бюджет. Главное, уверяет глава региона, — не дать клубу скатиться в долговую яму, ведь для башкирского спорта потеря «Салавата Юлаева» стала бы катастрофой.

Болельщики на днях уже начали нервно обновлять ленты новостей — за последнее время команда не только успела отметиться в полуфинале плей-офф КХЛ, но и услышала тревожные новости про арест счетов из-за налогов и долгов.

Спортивные аналитики считают: если бы клуб начал сокращать расходы, сел бы на «диету» не только тренерский штаб, но и состав. А расставаться с ведущими игроками после такого сезона — настоящий подарок соперникам.

Похоже, шайба остаётся на льду, а не в кармане у кредиторов. Башкирия знает, за что стоит платить — хоккей здесь больше, чем спорт. Это религия.