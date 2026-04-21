«Салават Юлаев» оказался в числе худших по большинству. Козлов объяснил почему

Главный тренер уфимского клуба Виктор Козлов на итоговой пресс-конференции объяснил, почему игра в большинстве в текущем сезоне оказалась слабее прошлогодней и исключил появление отдельного специалиста по этому компоненту.
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов на итоговой пресс-конференции клуба, состоявшейся 21 апреля в Уфе, прокомментировал низкую эффективность игры в большинстве в завершившемся сезоне.

Наставник уфимцев обозначил свою позицию чётко: отдельного специалиста по большинству в штабе не появится, поскольку этот участок работы и прежде находился в его зоне ответственности.

«За большинство отвечал я в этом году и в прошлом году. Поэтому по поводу усиления я не думаю, что кого-то нужно искать», — заявил Козлов.

На вопрос о том, справляется ли он с дополнительной нагрузкой, тренер ответил без колебаний:

«На данный момент я примерно понимаю, что нужно делать и как можно усилить большинство. На мой взгляд, я справляюсь и с игрой «пять на пять», и с большинством».

Причину снижения качества реализации численного преимущества по сравнению с прошлым розыгрышем Козлов связал с кадровым фактором. По его словам, до перехода Шелдона Рэмпала ключевую роль в розыгрышах большинства исполнял Ярослав Цулыгин, и возраст хоккеиста оказывал влияние на этот компонент.

«По ходу сезона схем много, идей много. В прошлом году большинство было поинтереснее. Если исходить из общей картины, какой у нас был состав до прихода Шелдона Рэмпала, то у нас Ярослав Цулыгин был в основном на розыгрыше большинства, для его возраста это тоже сказывалось», — пояснил тренер.

Козлов провёл параллель с формированием команды в целом. По его убеждению, игра в большинстве, как и сам коллектив, требует времени для становления.

Напомним, «Салават Юлаев» завершил плей-офф КХЛ сезона-2025/2026 во втором раунде (1/4 финала), уступив ярославскому «Локомотиву» со счётом 0–4 в серии. Четвёртый, решающий матч состоялся 14 апреля 2026 года в Уфе и завершился со счётом 4:0 в пользу гостей.

По итогам сезона «Салават Юлаев» занял одно из последних мест в КХЛ по реализации большинства — восьмое с конца. При этом в серии с «Локомотивом» игра в численном преимуществе у уфимцев также не приносила результата.

Генеральный директор клуба Ринат Баширов оценил выступление команды в сезоне на четвёрку по пятибалльной шкале, отметив, что результат превзошёл ожидания с учётом сложного состава и непростого старта в регулярном чемпионате.

К слову, перед стартом сезона-2025/2026 в тренерском штабе «Салавата Юлаева» за большинство официально был закреплён помощник Владимир Потапов. Однако, как следует из слов Козлова, фактическая ответственность за этот компонент оставалась за главным тренером.

