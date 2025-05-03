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«Салават Юлаев» оказался должен 16 миллионов рублей

©ХК «Салават Юлаев» / официальный сайт

Пока уфимские хоккеисты «зализывают раны» после неудачного сезона, клуб может огрести еще и по финансовой линии. С «Салавата Юлаева» хотят взыскать почти 16 миллионов рублей за неоплаченный инвентарь, сообщает МКСеть.

Бизнесмен из Кирова Рудольф Пермяков подал в суд на башкирский клуб, заявляя, что юлаевцы не расплатились за поставку спортивного оборудования. Сумма не шуточная — 15,8 миллионов рублей.

Арбитражный суд Кировской области назначил предварительное заседание на 3 июля.

Пермяков, судя по данным «Контур.Фокуса», в бизнесе не новичок — торгует спортивными товарами с 2001 года. Среди его активов — ООО «Хоккей Рус», созданное в 2017-м.

ХК Салават Юлаев
Вячеслав Шамшияров/ автор статьи
Вячеслав Шамшияров
Редактор сетевого издания «Ньюс-Баш», специализируюсь на освещении новостей политики, общества, экономики и социальных тем, новостей спорта и культуры, происшествий, семьи и отношений, красоты и здоровья, правильного питания, технологий, полезных советов, кулинарии и садоводства, астрологии. В журналистике с 2000 года. Образование – высшее, БирГПИ. Почта: admin@news-bash.ru. Телефон: +79174734509.

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