Спорт

«Салават Юлаев» оформил двусторонний контракт с нападающим Хо-Сэнгом

«Салават Юлаев» заключил двустороннее соглашение с канадским нападающим до конца сезона 2025/26. Зарплата в основе составит 5 млн рублей.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» оформил трудовые отношения с канадским нападающим Джошем Хо-Сэнгом. Стороны подписали контракт, который будет действовать до завершения сезона 2025/2026, сообщает издание «Спорт-Экспресс».

Соглашение носит двусторонний характер. Данный тип контракта позволяет руководству клуба перемещать игрока между основной командой в КХЛ и фарм-клубом в ВХЛ без прохождения процедуры драфта отказов.

Зарплата хоккеиста при условии нахождения в основном составе «Салавата Юлаева» составит 5 миллионов рублей за оставшуюся часть сезона. В договоре также прописана возможность получения премиальных выплат за достижения определенных спортивных показателей.

На первом этапе Джош Хо-Сэнг будет командирован в нефтекамский «Торос». В составе команды Высшей хоккейной лиги нападающий должен набрать игровую форму перед возможным вызовом в главный клуб республики.

Хо-Сэнг уже выступал за уфимскую команду в сезоне 2022/2023. В своем первом матче регулярного чемпионата он получил травму и выбыл на длительный срок, сыграв в итоге одну игру в «регулярке» (1 передача) и четыре матча в плей-офф (0 очков).

Текущий сезон 2025/2026 нападающий начал в Хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL) в составе клуба «Флорида Эверблейдс». Он провел на льду шесть матчей, в которых сделал четыре результативные передачи при показателе полезности «-5».

Переход игрока совпал с приостановкой матчей в ECHL. 26 декабря 2025 года профсоюз игроков лиги объявил забастовку из-за разногласий с руководством по новому коллективному соглашению, что привело к переносу игр.

В период восстановления от травм и пауз в карьере Хо-Сэнг занимался музыкальной деятельностью. В марте 2024 года спортсмен выпустил собственный рэп-альбом, который доступен на стриминговых платформах.

