0
2 часа
Спорт

«Салават Юлаев» официально расторг контракт с Берлёвым

Клуб и хоккеист прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Форвард провел за команду семь матчей и отметился четырьмя передачами.
Антон Берлев
©ХК "Салават Юлаев"

Пресс-служба хоккейного клуба «Салават Юлаев» сообщила о прекращении трудовых отношений с нападающим Антоном Берлёвым. Стороны расторгли соглашение по взаимной договоренности. Игрок получил статус неограниченно свободного агента.

Процедура расставания началась в начале января. Руководство уфимской команды 5-го числа поместило хоккеиста в список отказов. В течение 48 часов любой клуб КХЛ имел право забрать форварда без денежной компенсации, но предложений не поступило. После завершения регламентированного срока Берлёв остался в системе клуба.

Результативность нападающего в составе уфимцев ограничилась семью проведенными встречами. За этот период он не забросил ни одной шайбы, но сделал четыре голевые передачи. Показатель полезности игрока в этих матчах составил «-9».

Сотрудничество сторон продлилось менее трех месяцев. Берлёв присоединился к «Салавату Юлаеву» в середине октября 2025 года. Изначально с ним заключили пробный контракт, который 13 октября был заменен на полноценное соглашение до конца сезона.

Текущий регулярный чемпионат спортсмен начинал в новосибирской «Сибири». В составе этой команды он выходил на лёд в 19 матчах. Статистические показатели в новосибирском этапе карьеры составили одну результативную передачу при отсутствии забитых голов.

Общая статистика Антона Берлёва в Континентальной хоккейной лиге насчитывает 148 игр. За все время выступлений в лиге форвард набрал 59 очков, записав на свой счет 19 шайб и 40 ассистов. Теперь 32-летний хоккеист продолжит карьеру в другой команде.

Похожие записи
0
11.01.2026
Спорт

«В Уфе у него все сошлось» — Губерниев прокомментировал дебютную шайбу Кузнецова

Евгений Кузнецов
Известный спортивный комментатор объяснил успешный старт Евгения Кузнецова в «Салавате Юлаеве» удачным совпадением условий и уверен, что форварду хватит ресурса еще на несколько сезонов на высоком уровне.
0
10.01.2026
Спорт

Форвард «Салавата» Кузнецов назвал новогоднюю форму команды счастливой

максим кузнецов
Нападающий «Салавата Юлаева» Максим Кузнецов подвел итоги матча с «Барысом». Игрок отметил действия в обороне и результативность команды в новой форме.
0
10.01.2026
Спорт

Козлов о встрече с «Барысом»: решающими стали действия в третьем периоде

виктор козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Барысом» со счётом 3:1, сообщив о травме защитника Алексея Василевского и влиянии Евгения Кузнецова на игру.
0
10.01.2026
Спорт

«Салават Юлаев» обыграл «Барыс» на домашнем льду: дубль Кузнецова и гол Сучкова

хоккеисты
Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над астанинским «Барысом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:1.
0
08.01.2026
Спорт

Козлов объяснил уверенную победу «Салавата Юлаева» над «Автомобилистом» и решение по Антону Берлеву

виктор козлов
Виктор Козлов подвел итоги матча против «Автомобилиста» (4:1). Главный тренер оценил вклад Евгения Кузнецова, игру вратаря и объяснил уход Антона Берлева.
0
08.01.2026
Спорт

«Салават Юлаев» обыграл «Автомобилист» в домашнем матче КХЛ

хоккеисты
«Салават Юлаев» одержал победу над «Автомобилистом» со счетом 4:1. Евгений Кузнецов отметился передачами в первой игре, Варлов открыл счет голам.
0
06.01.2026
Спорт

«Салават Юлаев» поместил нападающего Антона Берлева в список отказов

Антон Берлев
«Салават Юлаев» официально поместил форварда Антона Берлева в список отказов. Игрок провел за клуб 7 матчей без заброшенных шайб.
0
05.01.2026
Спорт

Зоркин оформил первый дубль в карьере и принес «Салавату» победу над «Нефтехимиком»

никита зоркин
5 января «Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» со счетом 2:1. Победу уфимцам принесли две шайбы защитника Никиты Зоркина, для которого этот дубль стал первым в карьере.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.