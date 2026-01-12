«Салават Юлаев» официально расторг контракт с Берлёвым

Клуб и хоккеист прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Форвард провел за команду семь матчей и отметился четырьмя передачами.

Пресс-служба хоккейного клуба «Салават Юлаев» сообщила о прекращении трудовых отношений с нападающим Антоном Берлёвым. Стороны расторгли соглашение по взаимной договоренности. Игрок получил статус неограниченно свободного агента.

Процедура расставания началась в начале января. Руководство уфимской команды 5-го числа поместило хоккеиста в список отказов. В течение 48 часов любой клуб КХЛ имел право забрать форварда без денежной компенсации, но предложений не поступило. После завершения регламентированного срока Берлёв остался в системе клуба.

Результативность нападающего в составе уфимцев ограничилась семью проведенными встречами. За этот период он не забросил ни одной шайбы, но сделал четыре голевые передачи. Показатель полезности игрока в этих матчах составил «-9».

Сотрудничество сторон продлилось менее трех месяцев. Берлёв присоединился к «Салавату Юлаеву» в середине октября 2025 года. Изначально с ним заключили пробный контракт, который 13 октября был заменен на полноценное соглашение до конца сезона.

Текущий регулярный чемпионат спортсмен начинал в новосибирской «Сибири». В составе этой команды он выходил на лёд в 19 матчах. Статистические показатели в новосибирском этапе карьеры составили одну результативную передачу при отсутствии забитых голов.

Общая статистика Антона Берлёва в Континентальной хоккейной лиге насчитывает 148 игр. За все время выступлений в лиге форвард набрал 59 очков, записав на свой счет 19 шайб и 40 ассистов. Теперь 32-летний хоккеист продолжит карьеру в другой команде.