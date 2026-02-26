0
Спорт

«Салават Юлаев» одолел «Трактор» на домашнем льду со счетом 3:2

Уфимский хоккейный клуб «Салават Юлаев» на домашней арене обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Исход встречи решила серия послематчевых бросков.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

Уфимский «Салават Юлаев» победил челябинский «Трактор» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра состоялась 26 февраля 2026 года в Уфе. Победа принесла уфимцам два очка и укрепила позиции клуба в Восточной конференции.

Сучков и Ян перевернули игру «Салавата Юлаева» во втором периоде

Счет в матче открыли гости. Нападающий «Трактора» Андрей Светлаков забросил шайбу на шестой минуте первого периода.

Во втором периоде уфимская команда вышла вперед. Сначала форвард Егор Сучков сравнял счет, а через 65 секунд нападающий Денис Ян забросил вторую шайбу «Салавата Юлаева».

В середине третьего периода нападающий челябинского клуба Максим Джиошвили сделал счет равным — матч перешел в овертайм, который завершился без заброшенных шайб. В серии послематчевых буллитов решающий бросок реализовал форвард уфимцев Александр Жаровский.

«Салават Юлаев» в турнирной таблице

Победа принесла «Салавату Юлаеву» два очка в турнирную таблицу КХЛ. Команда продолжает борьбу за место в верхней части Восточной конференции перед стартом плей-офф.

Высокий посев обеспечит уфимскому клубу преимущество домашней площадки в первых раундах Кубка Гагарина.

Уфимцы разгромили челябинский клуб со счетом 6:0 девять дней назад

Это вторая подряд победа «Салавата Юлаева» над «Трактором» за последние недели. 17 февраля уфимцы обыграли челябинский клуб на выезде со счетом 6:0.

В той встрече вратарь уфимцев Семен Вязовой отразил все броски соперника, а нападающий Евгений Кузнецов набрал четыре очка результативности.

Обе команды обеспечили себе места в плей-офф и готовятся к решающим матчам сезона. Регулярный чемпионат продолжается, итоговое распределение мест пока не определено.

