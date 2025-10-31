0
6 часов
Спорт

«Салават Юлаев» одержал пятую победу и вернулся в зону плей-офф

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» 31 октября разгромил «Адмирал» из Владивостока со счётом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

Эта победа стала для уфимской команды пятой подряд и позволила ей подняться на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, войдя в зону плей-офф.

Уфимцы обеспечили себе комфортное преимущество уже в первом периоде, забросив три шайбы. Счёт на девятой минуте в большинстве открыл Джек Родевальд. Спустя три минуты Александр Хохлачёв также реализовал численное преимущество, удвоив отрыв. На 16-й минуте Артур Фаизов довёл счёт до крупного.

Второй период прошёл без голов, а в заключительной двадцатиминутке хозяева забросили ещё дважды. Девин Броссо и Прохор Корбит забили свои дебютные шайбы за «Салават Юлаев». Несмотря на итоговый счёт, по броскам в створ ворот гости превзошли хозяев — 39 против 18.

Вратарь «Салавата Юлаева» Семён Вязовой отразил все 39 бросков и оформил свой первый «сухой» матч в текущем сезоне. Для 22-летнего голкипера это шестой шатаут в карьере в КХЛ. Нападающий Девин Броссо, отметившись голом, также получил 17 минут штрафного времени в матче.

Эта победа продлила успешную серию уфимского клуба до пяти матчей — впервые в сезоне. В то же время «Адмирал» потерпел шестое поражение подряд. По итогам матча «Салават Юлаев» набрал 18 очков и поднялся на восьмую строчку Восточной конференции. «Адмирал» с 16 очками остался на 10-м месте.

В следующем матче 2 ноября «Салават Юлаев» примет на своей площадке ярославский «Локомотив». «Адмирал» в тот же день сыграет на выезде с хабаровским «Амуром».

Похожие записи
0
31.10.2025
Спорт

«Ребята на зубах вытащили матч»: Виктор Козлов о победе «Салавата Юлаева» над «Адмиралом» в Уфе

Виктор Козлов
Уфимский «Салават Юлаев» одержал пятую победу кряду, разгромив «Адмирал» со счётом 5:0. Команда вошла в зону плей-офф, но тренер Виктор Козлов уже думает о битве с чемпионом.
0
31.10.2025
Спорт

«Вязовой держал нас в игре»: Василевский о разгроме «Адмирала» в Уфе

Алексей Василевский
Защитник «Салавата Юлаева» Алексей Василевский назвал три ключа к разгромной победе над «Адмиралом». Это сейвы вратаря, самоотверженность и драка за голкипера.
0
29.10.2025
Спорт

«Понравилась самоотдача»: Козлов оценил победу «Салавата» над «Адмиралом» 6:1 в Уфе

виктор козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» прокомментировал победу над «Адмиралом» со счётом 6:1. Наставник объяснил успех командным духом на фоне травм и анонсировал скорое появление легионера Шелдона Ремпала.
0
29.10.2025
Спорт

«Фатальное невезение»: тренер «Адмирала» Тамбиев объяснил поражение 1:6 в Уфе

хоккеисты
Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев назвал поражение 1:6 от «Салавата» тотальным невезением. Он пожаловался на три гола с рикошета и потерю концентрации у своих игроков.
0
29.10.2025
Спорт

«Счёт не по игре»: Егор Сучков признался, что победа над «Адмиралом» далась непросто

Егор Сучков
Форвард «Салавата Юлаева» Егор Сучков наконец-то открыл счёт своим голам в сезоне. Он считает победу 6:1 над «Адмиралом» не совсем по игре и уже готовится к реваншу.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.