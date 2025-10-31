«Салават Юлаев» одержал пятую победу и вернулся в зону плей-офф

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» 31 октября разгромил «Адмирал» из Владивостока со счётом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Эта победа стала для уфимской команды пятой подряд и позволила ей подняться на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, войдя в зону плей-офф.

Уфимцы обеспечили себе комфортное преимущество уже в первом периоде, забросив три шайбы. Счёт на девятой минуте в большинстве открыл Джек Родевальд. Спустя три минуты Александр Хохлачёв также реализовал численное преимущество, удвоив отрыв. На 16-й минуте Артур Фаизов довёл счёт до крупного.

Второй период прошёл без голов, а в заключительной двадцатиминутке хозяева забросили ещё дважды. Девин Броссо и Прохор Корбит забили свои дебютные шайбы за «Салават Юлаев». Несмотря на итоговый счёт, по броскам в створ ворот гости превзошли хозяев — 39 против 18.

Вратарь «Салавата Юлаева» Семён Вязовой отразил все 39 бросков и оформил свой первый «сухой» матч в текущем сезоне. Для 22-летнего голкипера это шестой шатаут в карьере в КХЛ. Нападающий Девин Броссо, отметившись голом, также получил 17 минут штрафного времени в матче.

Эта победа продлила успешную серию уфимского клуба до пяти матчей — впервые в сезоне. В то же время «Адмирал» потерпел шестое поражение подряд. По итогам матча «Салават Юлаев» набрал 18 очков и поднялся на восьмую строчку Восточной конференции. «Адмирал» с 16 очками остался на 10-м месте.