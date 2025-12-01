0
«Салават Юлаев» обыграл ЦСКА в серии буллитов

Уфимский клуб обыграл ЦСКА со счётом 3:2. Голами отметились Родуолд и Жаровский, а победный буллит реализовал Ремпал.
©ХК "Салават Юлаев"

«Салават Юлаев» одержал гостевую победу над ЦСКА в серии послематчевых бросков (3:2). Матч в Москве завершился после основного времени и овертайма с равным счётом, сообщается в итоговом протоколе КХЛ.

Первый период команды провели осторожно. В начале встречи капитан уфимцев Григорий Панин применил силовой приём против Максима Соркина, после чего нападающий хозяев покинул лёд. На пятой минуте гости реализовали численное преимущество: Александр Жаровский отдал передачу на пятак, где Джек Родуолд переправил шайбу в ворота. Оборона уфимцев и вратарь Семён Вязовой успешно отражали атаки армейцев до перерыва.

Во втором периоде московская команда больше контролировала шайбу. В начале отрезка Вязовой справился с опасным выпадом хозяев. Гости отвечали контратаками: Максим Кузнецов создал момент после ошибки соперника, но не переиграл вратаря. Ближе к концу периода «Салават» забросил вторую шайбу в большинстве — Жаровский изменил траекторию броска Родуолда.

Третий период начался с атак армейцев. Сначала хозяева сократили отставание в равных составах, а затем сравняли счёт, реализовав большинство. В концовке основного времени уфимцы создали давление в зоне соперника, но не смогли забить. Овертайм прошёл без голов, несмотря на несколько сейвов Вязового.

Исход встречи решился в серии буллитов. Победный бросок исполнил нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал. Уфимский клуб набрал два очка и прервал серию неудачных выездных игр.

Обе команды сейчас находятся в пограничной зоне плей-офф своих конференций. Для «Салавата» эта победа стала второй в последних шести гостевых матчах. В прошлом сезоне в очных встречах сильнее был ЦСКА, выигравший оба матча.

