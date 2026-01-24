0
Спорт

«Салават Юлаев» обыграл «Сочи» в выездном матче чемпионата КХЛ

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» в гостях победил «Сочи» со счетом 2:1. Голами отметились Джек Родуолд и Шелдон Ремпал, у соперника шайбу забросил один из нападающих на последней минуте.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

Уфимский «Салават Юлаев» провел матч регулярного чемпионата против клуба «Сочи». Встреча на льду соперника завершилась победой команды из Башкортостана со счетом 2:1, сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В первом периоде возможность открыть счет имел нападающий Данил Алалыкин, однако его бросок был блокирован вратарем хозяев. Голкипер уфимцев Семен Вязовой вступил в игру преимущественно во второй половине периода, когда команда «Сочи» получила численное преимущество. Несмотря на активность обеих сторон, на перерыв команды ушли при нулевом счете.

Результативные действия начались во втором игровом отрезке. Уфимская команда получила возможность играть в формате «5 на 3». Евгений Кулик выполнил передачу на Джека Родуолда, который точным броском из круга вбрасывания открыл счет в матче. После пропущенного гола хоккеисты «Сочи» увеличили давление на ворота Вязового, но голкипер справился с нагрузкой и не позволил сопернику сравнять счет до перерыва.

В третьем периоде игра проходила на встречных курсах. Данил Алалыкин, покинув скамейку штрафников, вышел «один в ноль» с вратарем, но не сумел реализовать момент. За три минуты до конца основного времени тренерский штаб «Сочи» заменил вратаря на шестого полевого игрока. Этим воспользовался Шелдон Ремпал, отправивший шайбу в пустые ворота броском из центральной зоны. За несколько секунд до финальной сирены хозяевам удалось забить один гол, установив окончательный результат встречи.

Ранее в текущем сезоне команды уже встречались на льду. В матче от 19 ноября 2025 года победу одержал ХК «Сочи» с аналогичным счетом 2:1. Таким образом, уфимскому клубу удалось взять реванш за предыдущее поражение.

