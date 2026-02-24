0
7 часов
Спорт

«Салават Юлаев» обыграл «Сибирь» в овертайме и закрепился на пятом месте

Евгений Кузнецов принес уфимскому клубу важнейшие два очка. Хозяева льда упустили преимущество в две шайбы, но смогли дожать соперника.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

Уфимский «Салават Юлаев» победил новосибирскую «Сибирь» со счетом 3:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Победную шайбу в дополнительное время забросил нападающий Евгений Кузнецов. Встреча прошла во вторник, 24 февраля 2026 года, на льду «Уфа-Арены».

Как прошла игра

Команды начали матч осторожно, и счет изменился только к экватору встречи. Первую шайбу забросил нападающий уфимцев Деннис Ян. Спустя минуту успех закрепил его одноклубник Девин Броссо, сделав счет 2:0 в пользу хозяев. Новосибирцы ответили голами Тейлора Бека и Семена Кошелева, переведя игру в овертайм. Решающий момент наступил на 62-й минуте: Евгений Кузнецов точным броском принес «Салавату Юлаеву» победу.

Турнирное положение

Благодаря этой победе «Салават Юлаев» набрал 64 очка и сохранил за собой пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» осталась на восьмом месте с 58 баллами. Уфимцы продолжают борьбу за более высокий посев перед плей-офф, отрываясь от преследователей.

Команда реабилитировалась за недавнее поражение от московского «Спартака» (3:5), где главной проблемой стали частые удаления. Победа над прямым конкурентом по конференции важна психологически: «юлаевцы» показали характер, упустив преимущество в две шайбы, но все же дожав соперника в дополнительное время.

Баширов о давлении: «Ощущение, что хожу голым по улице»

Нынешний сезон складывается для уфимского клуба непросто. Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов признался, что на старте чемпионата испытывал колоссальное давление, сравнимое с «прогулкой голым по улице». Руководству также пришлось отстаивать главного тренера Виктора Козлова, которого летом пытался переманить богатый клуб Западной конференции.

Кадровая политика клуба также претерпела изменения по ходу сезона. 9 февраля 2026 года «Салават Юлаев» расторг контракт с нападающим Джошем Хо-Сэнгом. Легионер пробыл в системе клуба полтора месяца, но так и не сыграл ни одного официального матча, после чего соглашение было аннулировано.

