«Салават Юлаев» обыграл «Северсталь» со счетом 2:1

Уфимский клуб одержал победу в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Шайбы забросили Александр Жаровский и Максим Кузнецов.

18 декабря «Салават Юлаев» победил «Северсталь» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Череповце завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, сообщает пресс-служба хоккейного клуба «СЮ».

Счет открыли на третьей минуте: нападающий Александр Жаровский замкнул передачу партнеров. Во второй половине игры Максим Кузнецов увеличил преимущество уфимцев, забросив вторую шайбу с пятака. К середине матча счет стал 0:2.

Хозяева отыграли одну шайбу усилиями Данила Веряева, сократив отставание до минимума. В конце матча «Северсталь» усилила давление и заменила вратаря на шестого полевого игрока, но сравнять счет не удалось. «Салават Юлаев» сохранил преимущество и заработал два очка.

Эта победа важна для команды после неудачного выступления в прошлом туре. 15 декабря уфимцы проиграли в Казани «Ак Барсу» со счетом 3:6. поражение в «Зеленом дерби» стало одним из самых крупных в сезоне для клуба.

В текущем чемпионате «Салават Юлаев» показывает нестабильные результаты. Команда обыгрывает фаворитов, таких как ЦСКА (3:2), но теряет очки в матчах с аутсайдерами, например, с «Шанхай Дрэгонс» (2:3). Руководство клуба в лице генерального директора Рината Баширова ранее отмечало, что сейчас спортивный результат — главный приоритет.

Следующие матче команда проведет на выезде. «Салават Юлаев» продолжает борьбу за высокие позиции в Восточной конференции КХЛ.