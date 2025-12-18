0
«Салават Юлаев» обыграл «Северсталь» со счетом 2:1

Уфимский клуб одержал победу в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Шайбы забросили Александр Жаровский и Максим Кузнецов.
два хоккеиста с клюшками
©ХК "Салават Юлаев"

18 декабря «Салават Юлаев» победил «Северсталь» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Череповце завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, сообщает пресс-служба хоккейного клуба «СЮ».

Счет открыли на третьей минуте: нападающий Александр Жаровский замкнул передачу партнеров. Во второй половине игры Максим Кузнецов увеличил преимущество уфимцев, забросив вторую шайбу с пятака. К середине матча счет стал 0:2.

Хозяева отыграли одну шайбу усилиями Данила Веряева, сократив отставание до минимума. В конце матча «Северсталь» усилила давление и заменила вратаря на шестого полевого игрока, но сравнять счет не удалось. «Салават Юлаев» сохранил преимущество и заработал два очка.

Эта победа важна для команды после неудачного выступления в прошлом туре. 15 декабря уфимцы проиграли в Казани «Ак Барсу» со счетом 3:6. поражение в «Зеленом дерби» стало одним из самых крупных в сезоне для клуба.

В текущем чемпионате «Салават Юлаев» показывает нестабильные результаты. Команда обыгрывает фаворитов, таких как ЦСКА (3:2), но теряет очки в матчах с аутсайдерами, например, с «Шанхай Дрэгонс» (2:3). Руководство клуба в лице генерального директора Рината Баширова ранее отмечало, что сейчас спортивный результат — главный приоритет.

Следующие матче команда проведет на выезде. «Салават Юлаев» продолжает борьбу за высокие позиции в Восточной конференции КХЛ.

Похожие записи
2
17.12.2025
Спорт

Денис Ян связал проигрыш «Ак Барсу» с плохой реализацией большинства

денис ян
Пресс-служба уфимского клуба опубликовала комментарий нападающего Дениса Яна после болезненного домашнего поражения от казанского «Ак Барса» со счетом 6:3.
0
17.12.2025
Спорт

Козлов объяснил разгром «Салавата Юлаева» в «Зелёном дерби» нехваткой хладнокровия

виктор козлов
Главный тренер уфимской команды подвел итоги встречи с казанским «Ак Барсом» на пресс-конференции. Виктор Козлов выделил основные факторы, которые привели к результату 3:6 не в пользу его подопечных.
0
16.12.2025
Спорт

«Ак Барс» одержал победу над «Салаватом Юлаевым» со счетом 6:3

хоккеисты
Уфимский клуб «Салават Юлаев» проиграл казанскому «Ак Барсу» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, известная как «Зеленое дерби», закончилась со счетом 6:3 в пользу хозяев льда, сообщают официальные источники лиги.
0
15.12.2025
Спорт

Форвард «Салавата Юлаева» Ремпал пропустит выездную серию по семейным обстоятельствам

шелдон ремпал
Форвард Шелдон Ремпал не вылетел с «Салаватом Юлаевым» на выездные матчи КХЛ. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба уфимского клуба изданию «Чемпионат». Хоккеист остался дома из-за семейных обстоятельств.
0
12.12.2025
Спорт

В «Салавате Юлаеве» допустили досрочный переход Александра Жаровского в НХЛ

александр жаровский
Генеральный директор уфимского «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью «Матч ТВ» прокомментировал возможное будущее нападающего Александра Жаровского.
0
12.12.2025
Спорт

Гендиректор «Салавата Юлаева» назвал позиции для усиления состава

ринат Баширов
Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов в интервью для «Матч ТВ» рассказал о планах по усилению состава до закрытия периода переходов в КХЛ. По его словам, руководство клуба работает на трансферном
0
11.12.2025
Спорт

Гендиректор «Салавата Юлаева» оценил первую половину сезона КХЛ и финансовое положение клуба

ринат Баширов
Гендиректор клуба оценил сезон на «удовлетворительно». Уфа ищет усиление состава, финансовые проблемы решены, спортивный результат вышел на первый план.
0
09.12.2025
Спорт

«Дифференцированный пас» и «умные руки»: Илья Воробьев оценил игру 18-летнего лидера «Салавата Юлаева»

александр жаровский
Илья Воробьев в интервью изданию «Чемпионат» высказался о составе уфимского клуба. Бывший тренер сборной России прокомментировал игру одного из молодых хоккеистов.
