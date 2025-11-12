0
3 часа
Спорт

«Салават Юлаев» обыграл питерский «СКА»

Уфимский «Салават Юлаев» на своей площадке одержал верх над петербургским СКА. Матч регулярного чемпионата КХЛ завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

«Салават Юлаев» одержал волевую победу над питерским СКА в домашнем поединке. Как сообщает «Чемпионат», встреча на льду «Уфа-Арены» 12 ноября закончилась со счётом 2:1 в пользу башкирской команды.

Гости из Санкт-Петербурга начали активнее и открыли счёт уже на седьмой минуте игры. Отличился нападающий армейцев Рокко Гримальди, который мощным броском пробил голкипера уфимцев Семёна Вязового.

Однако хозяева не стушевались и сумели восстановить равновесие ещё до первого перерыва. На 17-й минуте защитник Дин Стюарт после быстрой атаки сравнял цифры на табло.

Исход противостояния решился во втором периоде. На 32-й минуте нападающий «Салавата» Ильдан Газимов оказался самым расторопным на добивании и вывел свою команду вперёд. После этого счёт в матче больше не менялся, несмотря на вязкую борьбу до финальной сирены.

Для СКА эта игра была последней в выездной серии. До поездки в Уфу команда Игоря Ларионова находилась в хорошей форме, проиграв лишь дважды в семи предыдущих встречах. В одном из недавних матчей их голкипер Сергей Иванов совершил 43 сэйва, практически в одиночку принеся команде победу.

У «Салавата Юлаева» тем временем на лёд после отсутствия вернулся нападающий Шелдон Ремпал, который в прошлой игре с «Ладой» отметился результативной передачей. К тому же, не так давно клуб пополнил свои ряды, выменяв у СКА олимпийского чемпиона Сергея Андронова.

Похожие записи
0
12.11.2025
Спорт

«Ребята должны гордиться собой»: тренер «Салавата Юлаева» — о победе над СКА

Виктор Козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвёл итоги тяжёлой победы над СКА (2:1). Он объяснил робкое начало, похвалил четвёртое звено и признался в усталости команды.
0
12.11.2025
Спорт

«Это привилегия»: легионер «Салавата Юлаева» Дин Стюарт оценил игру команды против СКА

Дин Стюарт
Защитник «Салавата Юлаева» Дин Стюарт рассказал, как команде удалось победить СКА. Ключом к успеху стала надёжная игра в меньшинстве и возвращение в состав Шелдона Ремпала.
0
12.11.2025
Спорт

«Бага-бага»: игрок «Салавата Юлаева» описал победную игру со СКА одним словом

хоккеист
Защитник «Салавата Юлаева» Ильдан Газимов забросил внезапную шайбу в ворота СКА и помог команде вырвать победу со счётом 2:1. Игрок назвал матч «весёлой игрой, бага-бага».
0
11.11.2025
Спорт

«Фанаты здесь очень уважают нас»: легионер Ремпал объяснил, почему предпочел вернуться в «Салават Юлаев»

шелдон ремпал
Канадский форвард Шелдон Ремпал снова в «Салавате Юлаеве». Он рассказал, почему решился на камбэк, чем его удивили фанаты и почему первый матч оказался неудачным.
0
10.11.2025
Спорт

Тренер «Лады» посоветовал ветерану «Салавата Юлаева» «играть до стертых ног»

Павел Десятков
Тольяттинская «Лада» одолела «Салават Юлаев» впервые с 2009 года. Наставник победителей Павел Десятков иронично прокомментировал игру.
0
10.11.2025
Спорт

Козлов — о проигрыше «Ладе»: «Надо быстро забыть эту игру»

виктор козлов
Наставник «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил проигрыш в матче с «Ладой». Тренер рассказал о травме Калинюка, дебюте Ремпала и проблемах спецбригад.
0
10.11.2025
Спорт

Вернувшийся в «Салават Юлаев» Ремпал объяснил проигрыш «Ладе»

Шелдон Ремпал
Шелдон Ремпал вернулся в «Салават Юлаев», но камбэк смазало поражение от «Лады». Легионер расстроен, но благодарен фанатам и обещает скоро показывать топ-хоккей.
0
10.11.2025
Спорт

«Салават Юлаев» уступил «Ладе», пропустив решающий гол на последней минуте

хоккеисты
Уфимский «Салават Юлаев» в драматичной борьбе уступил тольяттинской «Ладе» дома. Судьба матча решилась в последние секунды, оставив фанатов в напряжении.
