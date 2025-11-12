«Салават Юлаев» обыграл питерский «СКА»

Уфимский «Салават Юлаев» на своей площадке одержал верх над петербургским СКА. Матч регулярного чемпионата КХЛ завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев льда.

«Салават Юлаев» одержал волевую победу над питерским СКА в домашнем поединке. Как сообщает «Чемпионат», встреча на льду «Уфа-Арены» 12 ноября закончилась со счётом 2:1 в пользу башкирской команды.

Гости из Санкт-Петербурга начали активнее и открыли счёт уже на седьмой минуте игры. Отличился нападающий армейцев Рокко Гримальди, который мощным броском пробил голкипера уфимцев Семёна Вязового.

Однако хозяева не стушевались и сумели восстановить равновесие ещё до первого перерыва. На 17-й минуте защитник Дин Стюарт после быстрой атаки сравнял цифры на табло.

Исход противостояния решился во втором периоде. На 32-й минуте нападающий «Салавата» Ильдан Газимов оказался самым расторопным на добивании и вывел свою команду вперёд. После этого счёт в матче больше не менялся, несмотря на вязкую борьбу до финальной сирены.

Для СКА эта игра была последней в выездной серии. До поездки в Уфу команда Игоря Ларионова находилась в хорошей форме, проиграв лишь дважды в семи предыдущих встречах. В одном из недавних матчей их голкипер Сергей Иванов совершил 43 сэйва, практически в одиночку принеся команде победу.

У «Салавата Юлаева» тем временем на лёд после отсутствия вернулся нападающий Шелдон Ремпал, который в прошлой игре с «Ладой» отметился результативной передачей. К тому же, не так давно клуб пополнил свои ряды, выменяв у СКА олимпийского чемпиона Сергея Андронова.