«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в домашнем матче КХЛ

Уфимский клуб одержал победу над «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата. Решающую роль сыграл защитник Никита Зоркин, забивший два гола. Встреча завершилась со счетом 2:1.

5 января уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает «Чемпионат».

Игра прошла на льду «Уфа-Арены» и завершилась с минимальным преимуществом хозяев. Гости из Нижнекамска превзошли уфимцев по количеству бросков в створ ворот (54 против 39), однако реализовать это преимущество не смогли. Ворота «Салавата Юлаева» защищал Семен Вязовой, который отразил 53 броска соперника.

Счет в матче был открыт в первом периоде. На 11-й минуте защитник уфимцев Никита Зоркин поразил ворота Ярослава Озолина, выведя свою команду вперед. До конца первого игрового отрезка счет остался неизменным.

Во втором периоде гостям удалось выровнять положение. На 40-й минуте, незадолго до сирены на перерыв, нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев забросил ответную шайбу. Команды ушли на второй перерыв при счете 1:1.

Исход встречи решился в начале третьего периода. На 44-й минуте Никита Зоркин оформил дубль, вновь выведя «Салават Юлаев» вперед. Оставшееся время матча прошло без заброшенных шайб, и финальная сирена зафиксировала победу уфимского клуба со счетом 2:1.

На матче присутствовал Евгений Кузнецов, недавно подписавший контракт с уфимским клубом. Хоккеист наблюдал за игрой с трибун. Ожидается, что нападающий сможет принять участие в следующем матче команды против екатеринбургского «Автомобилиста», который запланирован на 8 января.

Эта победа стала для «Салавата Юлаева» третьей в очных встречах с «Нефтехимиком» в текущем сезоне. Уфимская команда продолжает выступление в регулярном чемпионате, находясь в зоне плей-офф Восточной конференции, тогда как нижнекамский клуб ведет борьбу за попадание в кубковую восьмерку.