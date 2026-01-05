0
3 часа
Спорт

«Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» в домашнем матче КХЛ

Уфимский клуб одержал победу над «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата. Решающую роль сыграл защитник Никита Зоркин, забивший два гола. Встреча завершилась со счетом 2:1.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

5 января уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над нижнекамским «Нефтехимиком» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, сообщает «Чемпионат».

Игра прошла на льду «Уфа-Арены» и завершилась с минимальным преимуществом хозяев. Гости из Нижнекамска превзошли уфимцев по количеству бросков в створ ворот (54 против 39), однако реализовать это преимущество не смогли. Ворота «Салавата Юлаева» защищал Семен Вязовой, который отразил 53 броска соперника.

Счет в матче был открыт в первом периоде. На 11-й минуте защитник уфимцев Никита Зоркин поразил ворота Ярослава Озолина, выведя свою команду вперед. До конца первого игрового отрезка счет остался неизменным.

Во втором периоде гостям удалось выровнять положение. На 40-й минуте, незадолго до сирены на перерыв, нападающий «Нефтехимика» Никита Хоружев забросил ответную шайбу. Команды ушли на второй перерыв при счете 1:1.

Исход встречи решился в начале третьего периода. На 44-й минуте Никита Зоркин оформил дубль, вновь выведя «Салават Юлаев» вперед. Оставшееся время матча прошло без заброшенных шайб, и финальная сирена зафиксировала победу уфимского клуба со счетом 2:1.

На матче присутствовал Евгений Кузнецов, недавно подписавший контракт с уфимским клубом. Хоккеист наблюдал за игрой с трибун. Ожидается, что нападающий сможет принять участие в следующем матче команды против екатеринбургского «Автомобилиста», который запланирован на 8 января.

Эта победа стала для «Салавата Юлаева» третьей в очных встречах с «Нефтехимиком» в текущем сезоне. Уфимская команда продолжает выступление в регулярном чемпионате, находясь в зоне плей-офф Восточной конференции, тогда как нижнекамский клуб ведет борьбу за попадание в кубковую восьмерку.

Похожие записи
0
05.01.2026
Спорт

Зоркин оформил первый дубль в карьере и принес «Салавату» победу над «Нефтехимиком»

никита зоркин
5 января «Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» со счетом 2:1. Победу уфимцам принесли две шайбы защитника Никиты Зоркина, для которого этот дубль стал первым в карьере.
0
05.01.2026
Спорт

Виктор Козлов оценил победу «Салавата» над «Нефтехимиком» и переход Кузнецова

виктор козлов
Виктор Козлов оценил результат матча с «Нефтехимиком» (2:1), объяснил отсутствие ряда игроков и прокомментировал подписание контракта с Евгением Кузнецовым.
0
05.01.2026
Спорт

Евгений Кузнецов официально перешел в «Салават Юлаев»

Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов стал игроком «Салавата Юлаева». Уфимский клуб забрал нападающего с драфта отказов, действующий контракт хоккеиста сохраняется.
0
04.01.2026
Спорт

«Салават Юлаев» подписал полноценный контракт с экс-нападающим «Сибири» Бутузовым

Владимир Бутузов
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» официально заключил полноценный контракт с нападающим Владимиром Бутузовым до конца сезона 2025/26.
0
03.01.2026
Спорт

Нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов может перейти в «Салават Юлаев»

Евгений Кузнецов
Нападающий Евгений Кузнецов продолжит карьеру в уфимском «Салавате Юлаеве». Клуб официально инициировал процедуру перехода, забрав хоккеиста из списка отказов.
0
30.12.2025
Спорт

Виктор Козлов подвел итоги матча «Салавата Юлаева» с минским «Динамо»: «Бились до конца»

виктор козлов
Уфимский клуб уступил дома соперникам из Минска со счетом 2:3, но заработал одно очко. Главный тренер Виктор Козлов раскритиковал команду за провал во втором периоде, сравнив игру в обороне с «подставкой» в бильярде.
0
30.12.2025
Спорт

Минское «Динамо» обыграло «Салават Юлаев» в овертайме со счетом 3:2

хоккеисты
Уфимский «Салават Юлаев» проиграл минскому «Динамо» 2:3 в овертайме на домашнем льду. Хозяева отыгрались с 0:2 в третьем периоде, но пропустили решающую шайбу в большинстве гостей на 61-й минуте и получили только одно очко вместо двух.
0
30.12.2025
Спорт

Форвард «Салавата Юлаева» Александр Жаровский признан лучшим новичком недели КХЛ

александр жаровский
Восемнадцатилетний нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский признан лучшим новичком 15-й игровой недели КХЛ. Это уже третья подобная награда форварда в текущем сезоне, пишет Sport24.
