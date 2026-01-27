«Салават Юлаев» обыграл минское «Динамо» в овертайме со счетом 2:1

«Салават Юлаев» победил минское «Динамо» со счетом 2:1 в овертайме. Шайбы забросили Сучков и Ефремов. Уфимцы занимают шестое место в Восточной конференции.

Уфимский «Салават Юлаев» 26 января победил минское «Динамо» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:1. Победа позволила уфимцам укрепить позиции в кубковой восьмерке Востока.

Первый период команды сыграли без голов. Вратари Семён Вязовой («Салават Юлаев») и Василий Демченко («Динамо») отразили все броски.

Счет изменился во втором отрезке. Сначала судьи отменили шайбу уфимца Данила Алалыкина из-за блокировки вратаря. Затем на 26-й минуте нападающий «Салавата» Егор Сучков забил по правилам — он сыграл на добивании после отскока от борта. Минчане ответили реализацией большинства: шайбу забросил Даниил Липский.

Третий период прошел без голов. Основное время закончилось со счетом 1:1. Исход матча решился на 62-й минуте в овертайме. Победную шайбу забросил нападающий уфимцев Владислав Ефремов, замкнув атаку в формате «3 на 3».

Положение команд

«Салават Юлаев» выиграл седьмой матч из последних девяти. Сейчас команда занимает шестое место в Восточной конференции. В активе клуба 52 очка после 50 игр.

Минское «Динамо», несмотря на поражение, заработало одно очко за выход в овертайм. Клуб набрал 66 очков и остается в группе лидеров Западной конференции.

Справка

Нынешние результаты показывают, что клуб преодолел кризисные прогнозы межсезонья. В июле 2025 года медиа сообщали о финансовых проблемах «Салавата Юлаева», сокращении бюджета и возможной распродаже лидеров. К январю 2026 года ситуация выровнялась: клуб сохранил конкурентоспособность, закрыл вопросы по долгам и стабильно набирает очки в регулярном чемпионате.