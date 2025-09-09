«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» в овертайме со счетом 3:2

«Салават Юлаев» совершил мощный камбэк в Магнитогорске. Уступая 1:2, уфимцы сравняли счёт за 4 минуты до конца и вырвали победу в овертайме — 3:2.

Волевой победой для уфимского клуба завершился выездной матч в Магнитогорске. Исход поединка регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» решился только в овертайме, где удача улыбнулась гостям.

Счёт в матче открыли юлаевцы — уже на шестой минуте Денис Ян реализовал большинство. Однако хозяева льда не собирались сдаваться и быстро вернулись в игру. Форвард Даниил Вовченко восстановил паритет к 15-й минуте встречи.

Настоящая борьба развернулась во втором периоде. Под самый занавес двадцатиминутки, на 40-й минуте, Никита Михайлис вывел «Металлург» вперёд. Уфимская команда оказалась в роли догоняющих.

Казалось, «Магнитка» удержит преимущество, но у «Салавата» нашёлся свой герой. За четыре минуты до финальной сирены Денис Ян оформил дубль и перевёл игру в дополнительное время, сравняв цифры на табло — 2:2.

Развязка наступила в овертайме. Победную шайбу, которая принесла уфимцам два очка, забросил нападающий Александр Хмелевски. Итоговый результат — 3:2 в пользу «Салавата Юлаева».