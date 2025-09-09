0
2 часа
Спорт

«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» в овертайме со счетом 3:2

«Салават Юлаев» совершил мощный камбэк в Магнитогорске. Уступая 1:2, уфимцы сравняли счёт за 4 минуты до конца и вырвали победу в овертайме — 3:2.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

Волевой победой для уфимского клуба завершился выездной матч в Магнитогорске. Исход поединка регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» решился только в овертайме, где удача улыбнулась гостям.

Счёт в матче открыли юлаевцы — уже на шестой минуте Денис Ян реализовал большинство. Однако хозяева льда не собирались сдаваться и быстро вернулись в игру. Форвард Даниил Вовченко восстановил паритет к 15-й минуте встречи.

Настоящая борьба развернулась во втором периоде. Под самый занавес двадцатиминутки, на 40-й минуте, Никита Михайлис вывел «Металлург» вперёд. Уфимская команда оказалась в роли догоняющих.

Казалось, «Магнитка» удержит преимущество, но у «Салавата» нашёлся свой герой. За четыре минуты до финальной сирены Денис Ян оформил дубль и перевёл игру в дополнительное время, сравняв цифры на табло — 2:2.

Развязка наступила в овертайме. Победную шайбу, которая принесла уфимцам два очка, забросил нападающий Александр Хмелевски. Итоговый результат — 3:2 в пользу «Салавата Юлаева».

Похожие записи
0
09.09.2025
Спорт

Автор победного гола Хмелевский – об игре с «Металлургом» и настрое команды

хоккеисты
Форвард «Салавата Юлаева» Саша Хмелевский — о победе над «Металлургом». Рассказал про крутую игру вратаря, голевой пас-конфетку и запредельный настрой молодой команды на новый сезон.
0
09.09.2025
Спорт

Денис Ян о победе над «Металлургом»: «Приятно забивать, но впереди много работы»

денис ян
Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Ян после волевой победы над «Металлургом» (3:2) раскрыл, как его дубль поднял боевой дух и почему уфимские фанаты решают.
0
09.09.2025
Спорт

Козлов о победе над «Металлургом»: «Тяжёлый матч, много оборонялись»

виктор козлов
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов объяснил, за счёт чего команда одолела «Металлург» 3:2. Ключ к успеху — характер и феноменальная игра вратаря. Но праздновать рано.
0
06.09.2025
Спорт

Козлов о поражении от «Торпедо»: «Допустили на одну ошибку больше»

виктор козлов
«Салават Юлаев» проиграл стартовый матч сезона «Торпедо» 3:4. Команда вела в счёте, но упустила победу. Тренер Виктор Козлов винит во всём нервы и одну роковую ошибку.
0
06.09.2025
Спорт

Нападающий «Салавата Юлаева» Федотов прокомментировал поражение от «Торпедо»

хоккеисты
Нападающий Илья Федотов дебютировал за «Салават Юлаев» в игре с «Торпедо». Команда уступила, а хоккеист назвал это личным проклятием Нижнего.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.