«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» по буллитам

Команда Виктора Козлова выиграла шестой матч подряд, завершив встречу со счетом 4:3. Победный бросок выполнил нападающий Шелдон Ремпал.

13 февраля в Уфе хоккейный клуб «Салават Юлаев» победил магнитогорский «Металлург» со счетом 4:3. Основное время и овертайм закончились вничью, исход встречи решила серия буллитов. Это шестая победа уфимцев подряд в регулярном чемпионате. Данные опубликованы в официальном протоколе матча на сайте КХЛ.

Камбэк «Салавата» и дубль Броссо: хронология голов матча

Счет открыли хозяева в первом периоде. Нападающий Шелдон Ремпал забросил шайбу с передачи Девина Броссо и вывел «Салават Юлаев» вперед. Во втором периоде гости перехватили инициативу: сначала защитник Макар Хабаров сравнял счет, а затем форвард Руслан Исхаков забил второй гол, выведя «Металлург» вперед перед заключительным периодом — 1:2.

В третьем периоде уфимцы вернули себе лидерство. Нападающий Девин Броссо оформил дубль: сначала он забил в равных составах, а затем реализовал большинство. В обоих случаях ему ассистировал Евгений Кузнецов. Счет стал 3:2 в пользу Уфы.

«Металлург» избежал поражения в основное время за минуту до финальной сирены. Нападающий Роман Канцеров забросил свою 30-ю шайбу в сезоне и перевел игру в овертайм. Дополнительная пятиминутка завершилась без голов. В серии буллитов решающий бросок реализовал Шелдон Ремпал, принеся «Салавату Юлаеву» два очка.

Вклад лидеров: ассисты Кузнецова и точность Ремпала

Главными героями встречи в составе уфимцев стали легионеры клуба и Евгений Кузнецов. Девин Броссо поучаствовал в трех голах команды (два забил сам, одну голевую передачу отдал). Евгений Кузнецов сделал две результативные передачи, став ассистентом в ключевых моментах камбэка. Шелдон Ремпал забил первый гол в матче и реализовал победный буллит.

Шесть побед подряд перед плей-офф: статистика уфимцев

«Салават Юлаев» подходит к плей-офф на пике формы. Текущая победная серия команды составляет шесть матчей.

До игры с «Металлургом» уфимцы провели успешную выездную серию. Команда обыграла ХК «Сочи» (2:1), минское «Динамо» (2:1 в овертайме) и казанский «Ак Барс» (4:3 в овертайме).