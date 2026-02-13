0
Спорт

«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» по буллитам

Команда Виктора Козлова выиграла шестой матч подряд, завершив встречу со счетом 4:3. Победный бросок выполнил нападающий Шелдон Ремпал.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

13 февраля в Уфе хоккейный клуб «Салават Юлаев» победил магнитогорский «Металлург» со счетом 4:3. Основное время и овертайм закончились вничью, исход встречи решила серия буллитов. Это шестая победа уфимцев подряд в регулярном чемпионате. Данные опубликованы в официальном протоколе матча на сайте КХЛ.

Камбэк «Салавата» и дубль Броссо: хронология голов матча

Счет открыли хозяева в первом периоде. Нападающий Шелдон Ремпал забросил шайбу с передачи Девина Броссо и вывел «Салават Юлаев» вперед. Во втором периоде гости перехватили инициативу: сначала защитник Макар Хабаров сравнял счет, а затем форвард Руслан Исхаков забил второй гол, выведя «Металлург» вперед перед заключительным периодом — 1:2.

В третьем периоде уфимцы вернули себе лидерство. Нападающий Девин Броссо оформил дубль: сначала он забил в равных составах, а затем реализовал большинство. В обоих случаях ему ассистировал Евгений Кузнецов. Счет стал 3:2 в пользу Уфы.

«Металлург» избежал поражения в основное время за минуту до финальной сирены. Нападающий Роман Канцеров забросил свою 30-ю шайбу в сезоне и перевел игру в овертайм. Дополнительная пятиминутка завершилась без голов. В серии буллитов решающий бросок реализовал Шелдон Ремпал, принеся «Салавату Юлаеву» два очка.

Вклад лидеров: ассисты Кузнецова и точность Ремпала

Главными героями встречи в составе уфимцев стали легионеры клуба и Евгений Кузнецов. Девин Броссо поучаствовал в трех голах команды (два забил сам, одну голевую передачу отдал). Евгений Кузнецов сделал две результативные передачи, став ассистентом в ключевых моментах камбэка. Шелдон Ремпал забил первый гол в матче и реализовал победный буллит.

Шесть побед подряд перед плей-офф: статистика уфимцев

«Салават Юлаев» подходит к плей-офф на пике формы. Текущая победная серия команды составляет шесть матчей.

До игры с «Металлургом» уфимцы провели успешную выездную серию. Команда обыграла ХК «Сочи» (2:1), минское «Динамо» (2:1 в овертайме) и казанский «Ак Барс» (4:3 в овертайме).

Похожие записи
0
14.02.2026
Спорт

Шелдон Ремпал: подготовка к скоростям «Металлурга» решила исход матча

Шелдон Ремпал
Нападающий уфимского клуба Шелдон Ремпал подвёл итоги встречи с магнитогорским «Металлургом». Форвард отметил качественную подготовку команды к игре после паузы.
0
13.02.2026
Спорт

«Горжусь ребятами»: Виктор Козлов прокомментировал победу над «Металлургом»

Виктор Козлов
Главный тренер уфимцев прокомментировал домашнюю победу над лидером Восточной конференции и объяснил отсутствие нескольких игроков в составе.
0
10.02.2026
Спорт

«Салават Юлаев» расторг контракт с нападающим Джошем Хо-Сэнгом

Джош Хо-Сэнг
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» официально объявил о расторжении контракта с канадским нападающим Джошуа Хо-Сэнгом. Спортсмен покидает структуру клуба, не приняв участия ни в одном официальном матче после подписания соглашения в декабре.
0
09.02.2026
Спорт

Экс-нападающий «Салавата Юлаева» Артем Федоров скоропостижно скончался в 32 года

Артем Федоров
На 33-м году жизни скоропостижно скончался бывший нападающий «Салавата Юлаева» Артём Фёдоров. Причины смерти хоккеиста не раскрываются.
0
02.02.2026
Спорт

Виктор Козлов: «Салават» играл с пустым баком и на характере

виктор козлов
На послематчевой пресс-конференции главный тренер уфимской команды Виктор Козлов разобрал игру своих подопечных против нижнекамского клуба, отметив предельную усталость состава.
0
02.02.2026
Спорт

«Очки и в Африке очки»: защитник «Салавата Юлаева» объяснил валидольную победу фразой Кузнецова

никита зоркин
Защитник «Салавата Юлаева» Никита Зоркин подвел итоги валидольного матча с «Нефтехимиком», похвалил пас Евгения Кузнецова и объяснил, почему предстоящая пауза перед вылетом на Дальний Восток жизненно необходима команде.
0
02.02.2026
Спорт

В Уфе «Салават Юлаев» обыграл «Нефтехимик» и поднялся на пятое место Востока

хоккеисты
Уфимская команда «Салават Юлаев» успешно провела домашний матч против нижнекамского «Нефтехимика», добившись победы по итогам напряженной игры
