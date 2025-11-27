«Салават Юлаев» обыграл «Барыс» на домашнем льду со счётом 7:4

Уфимская команда уступала 1:3, но смогла изменить ход встречи. Ремпал и Броссо забили по две шайбы, итоговый счёт составил 7:4 в пользу хозяев.

О результатах матча регулярного чемпионата КХЛ сообщила пресс-служба уфимского хоккейного клуба. Встреча состоялась 27 ноября на льду арены «Уфа-Арена» в Уфе.

В первом периоде гости открыли счёт на 12-й минуте усилиями Уиллмана, а через две минуты Веккионе удвоил преимущество. Броссо сократил отставание при игре в большинстве, но во втором периоде Уолш восстановил разрыв в два гола — 1:3. После этого хозяева изменили ход встречи.

Ремпал забил при численном преимуществе, затем Родевальд сравнял счёт, а Стюарт вывел команду вперёд до окончания второго периода. В третьей двадцатиминутке Уиллман восстановил равенство, однако Ремпал через минуту снова дал хозяевам преимущество. Пименов увеличил отрыв, а Броссо забил в пустые ворота, установив окончательный счёт — 7:4.

В составе победителей дублями отметились Броссо и Ремпал, который набрал четыре очка (два гола и две передачи). У гостей дважды забил Уиллман, по одной шайбе провели Веккионе и Уолш. На трибунах присутствовали 8 522 зрителя.

После этой встречи «Салават Юлаев» набрал 27 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с таким же количеством баллов располагается на десятой строчке. Следующий матч уфимская команда проведёт 1 декабря в гостях против ЦСКА, а астанинский клуб 29 ноября встретится с «Металлургом» в Магнитогорске.