0
28 минут
Спорт

«Салават Юлаев» обыграл «Барыс» на домашнем льду со счётом 7:4

Уфимская команда уступала 1:3, но смогла изменить ход встречи. Ремпал и Броссо забили по две шайбы, итоговый счёт составил 7:4 в пользу хозяев.
хоккеисты
©ХК "Салават Юлаев"

О результатах матча регулярного чемпионата КХЛ сообщила пресс-служба уфимского хоккейного клуба. Встреча состоялась 27 ноября на льду арены «Уфа-Арена» в Уфе.

В первом периоде гости открыли счёт на 12-й минуте усилиями Уиллмана, а через две минуты Веккионе удвоил преимущество. Броссо сократил отставание при игре в большинстве, но во втором периоде Уолш восстановил разрыв в два гола — 1:3. После этого хозяева изменили ход встречи.

Ремпал забил при численном преимуществе, затем Родевальд сравнял счёт, а Стюарт вывел команду вперёд до окончания второго периода. В третьей двадцатиминутке Уиллман восстановил равенство, однако Ремпал через минуту снова дал хозяевам преимущество. Пименов увеличил отрыв, а Броссо забил в пустые ворота, установив окончательный счёт — 7:4.

В составе победителей дублями отметились Броссо и Ремпал, который набрал четыре очка (два гола и две передачи). У гостей дважды забил Уиллман, по одной шайбе провели Веккионе и Уолш. На трибунах присутствовали 8 522 зрителя.

После этой встречи «Салават Юлаев» набрал 27 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Барыс» с таким же количеством баллов располагается на десятой строчке. Следующий матч уфимская команда проведёт 1 декабря в гостях против ЦСКА, а астанинский клуб 29 ноября встретится с «Металлургом» в Магнитогорске.

Похожие записи
0
25.11.2025
Спорт

Шелдон Ремпал: «Хочу выиграть что-то значимое с «Салаватом Юлаевым» в этом сезоне»

Шелдон Ремпал
Канадский форвард вернулся в «Салават Юлаев», чтобы закончить начатое. Звонок тренера, теплый прием фанатов и жажда трофеев стали главными причинами камбэка.
0
23.11.2025
Спорт

Форвард «юлаевцев» вернулся на лед и оценил успех в дерби

Даниил Алалыкин
Данил Алалыкин вернулся в состав «Салавата Юлаева» спустя месяц и помог обыграть «Нефтехимик» (3:1). Форвард рассказал о своем состоянии, поддержке трибун и характере команды.
0
23.11.2025
Спорт

Уфимский «Салават Юлаев» прервал серию поражений победой над «Нефтехимиком»

хоккеисты
Уфимский клуб одержал долгожданную победу на выезде. Проигрывая по ходу встречи, «юлаевцы» забили в меньшинстве и дожали соперника в финальной трети.
0
22.11.2025
Спорт

«Салават Юлаев» обменял канадского защитника Калинюка в «Шанхай»

Уайатт Калинюк
«Салават Юлаев» обменял канадского защитника Уайатта Калинюка в «Шанхай Дрэгонс» на денежную компенсацию. Игрок провел в Уфе всего два месяца.
0
21.11.2025
Спорт

Юбилейная игра Панина за «Салават Юлаев» завершилась поражением

Григорий Панин
Капитан уфимского хоккейного клуба «Салават Юлаев» Григорий Панин провел 500-ю игру за команду. Защитник рассказал о своих эмоциях и воспоминаниях о дебюте.
0
21.11.2025
Спорт

Вытираем сопли и едем в Нижнекамск: Козлов о поражение от «Барыса

Виктор Козлов
«Салават Юлаев» уступил в Астане, продлив серию неудач. Козлов сетует на усталость, объясняет курьезные штрафы и призывает команду собраться перед Нижнекамском.
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку файлов cookie и с Политикой конфиденциальности об использовании персональных данных.